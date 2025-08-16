Sieviete atjauno pases foto un kļūst par interneta zvaigzni
Praktiski ikviens, skatoties uz savu dokumentu fotogrāfiju, domā, ka tā ir neglīta. Cilvēki joko, ka pases foto ir tik briesmīgs un nepavisam nelīdzinās īstam cilvēkam, ka uz robežas katru reizi rodas problēmas. 29 gadus vecā Rebeka devās uzņemt jaunu pases fotogrāfiju un pat nenojauta, ka no turienes iznāks kā īsta interneta zvaigzne.
Rebeka, kurai iepriekš bija tikai ap 50 sekotāju sociālajos tīklos, pēc neveiksmīgas pases fotogrāfijas publicēšanas kļuva par īstu interneta sensāciju -- video ar šo attēlu noskatījušies vairāk nekā 16 miljoni cilvēku. Kas tad tur bija tik smieklīgs?
Pases fotogrāfijas reti izskatās labi: asas gaismas rada nepatīkamu efektu, un par kaut ko smalku var tikai sapņot. Parasti cilvēki mierina sevi ar domu, ka šīs bildes gandrīz neviens neredz. Taču Rebekas gadījumā notika tieši pretējais - miljoni cilvēku ieraudzīja viņas attēlu un pasmējās kopā ar viņu.
Rebeka devās uzņemt jaunu pases fotogrāfiju 18. jūlijā. Pirmais fotosesijas mēģinājums bija veiksmīgs - viņa bija apmierināta ar rezultātu un saņēma kvalitatīvas bildes. Taču tajā dienā parastais fotogrāfs nebija pieejams, un viņai lūdza veikt vēl vienu mēģinājumu cita speciālista vadībā.
Otrā sesija beidzās ar pavisam negaidītu iznākumu. Fotogrāfs nejauši izdrukāja attēlu uz papīra aizmugures, krāsa izplūda, un rezultātā Rebeka izskatījās tā, it kā būtu izkususi kameras zibspuldzes iedarbībā.
@rebekahroark I will be riding this high until it sizzles out because I know this won't last. Sorry to all that just followed thinking I was funny 😔 #SDIYBT#spongebob#meme#passport#photo#fyp#trending ♬ original sound - y_tema
Ar asarām acīs no smiekliem viņa nolēma ievietot savu "defektīvo mākslas darbu" soctīklā "TikTok", nosaucot to par "pasi no mikroviļņu krāsns". Video tūlīt kļuva vīrāls - to noskatījās vairāk nekā 16,4 miljoni cilvēku un saņēma 25 000 komentāru, kuros viņu salīdzināja, piemēram, ar zirnekļa galvu no "Rotaļlietu stāsta". "Man bija tikai ap 50 sekotāju, un es pat neiedomājos, ka šī fotogrāfija kļūs tik populāra. Galvenais, lai cilvēki smejas kopā ar mani," teica Rebeka.