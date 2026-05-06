Madona un Cesvaine tūristus vilinās ar jaunām interaktīvām spēlēm
Sākoties aktīvajai tūrisma sezonai, ceļotājiem un vietējiem iedzīvotājiem tiek piedāvāts jauns un mūsdienīgs veids, kā izzināt Vidzemes augstienes pilsētas – Madonu un Cesvaini.
Orientēšanās lietotnes "Roadgames" veidotāji radījuši divas interaktīvas viedtālruņu spēles, kas ļauj atklāt šo pilsētu stāstus, kultūru un neparastus objektus, informē "VisitMadona" pārstāvji.
Spēle "Pāris metrus virs zemes: Madona" tapusi sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību. Maršruts ved cauri pilsētas vēsturei, atklājot gan sportisko garu, gan ikdienas dzīves nianses. Interaktīvo punktu medību laikā dalībniekiem ir iespēja uzzināt, kā Madona saistīta ar karamelēm un gaiļiem, "satikt" Rūdolfu Blaumani, ieraudzīt tautumeitu, kas gaida Dziesmu un deju svētkus, un pat sastapt "zaļos cilvēciņus" un viņu kuģi. Maršruts vedīs līdz pat Saieta laukumam un trim liktenīgām ēkām, finālā atklājot, kāpēc pilsēta kļuvusi par iecienītu galamērķi aktīvās atpūtas cienītājiem.
Svinot pilsētas simtgadi, pašvaldība sarūpējusi pārsteigumu – pirmie 100 spēlētāji šo spēli var izbaudīt bez maksas, izņemot īpašu kodu Madonas Tūrisma informācijas centrā tā darba laikā. Pārējiem interesentiem spēle ir pieejama iegādei tiešsaistē, sākot no 16 eiro.
Savukārt kaimiņpilsētā radīts piedzīvojums "Pilsēta pils azotē: Cesvaine", kas tapis Eiropas Savienības "Erasmus+" programmas projekta "Digi_P.A.T.H." ietvaros, sadarbojoties Cesvaines tūrisma centram, biedrībai "Lab Futura" un "Roadgames".
Šī spēle aicina izdzīvot vēsturiskos stāstus, sākot ar Cesvaines pils pagalmiem un barona fon Vulfa laikiem. Aizraujošais maršruts ved pie unikāliem vietējiem objektiem – namiņa ar "pankūku jumtu", Latvijas karaliskākajiem staļļiem un vietējās izšūto gleznu galerijas. Tāpat spēlētāji varēs aplūkot vietējā meistara radītos betona zaķus, kaķus un pelītes, kā arī nonāks pie akciju sabiedrības "Cesvaines piens", kur ik nedēļu top līdz pat 265 tonnām siera. Vērīgākie spēles dalībnieki, iespējams, sastaps arī pilsētas slavenāko kuili.