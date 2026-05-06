Cilvēki sabāzti pat bagāžniekā! Robežsargi notver kārtējos nelegālo migrantu pārvadātājus
Otrdien un trešdien par 15 nelegālo migrantu pārvadāšanu robežsargi Augšdaugavas novadā aizturējuši divas personas, informēja Valsts robežsardze.
Otrdien, 5. maijā, pārbaudot saņemto informāciju par valsts robežu nelikumīgi šķērsojošu personu pārvadāšanu, likumsargi Tabores pagastā ar ieslēgtām bākugunīm un skaņas signālu apturēja "Chrysler" markas automašīnu, kuru vadīja Ukrainas pilsonis.
Pārbaudot automašīnu, konstatēts, ka tās salonā atrodas septiņas aziātiskas izcelsmes persona bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kā arī noskaidrots, ka vēl viena persona slēpās grupas uzņemšanas vietā.
Tāpat robežsargi trešdienas rītā Skrudalienas pagastā apturēja kādu "Audi" markas automašīnu, kuru vadīja Latvijas pilsonis. Automašīnas pārbaudes laikā tās salonā un bagāžas nodalījumā konstatētas septiņas aziātiskas izcelsmes persona bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām.
Pret pārvadātājiem sākti kriminālprocesi. 15 personas nogādātas atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju.
Valsts robežsardze atkārtoti aicina iedzīvotājus neiesaistīties nelikumīgās darbībās un atgādina, ka par iesaisti paredzēti bargi sodi - par personu nelikumīgas pārvietošanas organizēšanu un atbalstīšanu likumpārkāpēji var tikt sodīti ar brīvības atņemšanu no diviem līdz pat desmit gadiem.
Jau ziņots, ka aizvadītajās brīvdienās, no 30. aprīļa līdz 4. maijam, par 28 nelegālo migrantu pārvadāšanu robežsargi Augšdaugavas un Krāslavas novados aizturējuši četras personas.