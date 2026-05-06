Izglītība, kas atmaksājas: TSI absolventi starp TOP pelnītākajiem Latvijā
Transporta un sakaru institūts (TSI) nostiprina savu pozīciju kā viena no vadošajām augstākās izglītības iestādēm Latvijā, ieņemot 1. vietu starp privātajām augstskolām vairākos būtiskos rādītājos un apliecinot augstu studiju kvalitāti, ciešu saikni ar nozari un starptautisku orientāciju.
Saskaņā ar jaunākajiem Latvijas augstākās izglītības iestāžu absolventu monitoringa datiem par Latvijas augstskolu absolventu ienākumiem un nodarbinātību, TSI uzrāda augstus un konkurētspējīgus rezultātus vairākos būtiskos kvalitātes indikatoros.
Augsti absolventu ienākumi
Viens no svarīgākajiem kvalitātes rādītājiem ir absolventu ienākumi. TSI šajā kategorijā ieņem 5. vietu Latvijā, vienlaikus ieņemot 1. vietu starp privātajām valsts augstskolām. Tas apliecina, ka TSI absolventi veiksmīgi integrējas darba tirgū un spēj sasniegt konkurētspējīgu atalgojuma līmeni jau karjeras pirmsākumos.
Starptautiska karjera
TSI absolventu nodarbinātības līmenis sasniedz 68%, un šo rādītāju būtiski ietekmē augstskolas starptautiskā orientācija. Daļa absolventu izvēlas veidot karjeru ārvalstīs vai strādā elastīgās un nestandarta nodarbinātības formās, kas atspoguļo viņu augsto mobilitāti un konkurētspēju globālajā darba tirgū. Tomēr šis faktors ne vienmēr tiek atspoguļots statistikas datos.
Spēcīga zinātniskā darbība
TSI izceļas arī zinātniskajā jomā, ieņemot 7. vietu Latvijā pēc zinātnisko publikāciju skaita, vienlaikus būdams līderis starp privātajām augstskolām. Jāuzsver, ka augstākas pozīcijas reitingā ieņem lielās valsts universitātes ar ievērojamu valsts finansējumu, savukārt, TSI kā privāta augstskola demonstrē īpaši augstu sniegumu savā segmentā. Augstskola aktīvi iesaistās pētniecībā, īpaši IT, inženierzinātņu, transporta un loģistikas jomās, nodrošinot studentiem iespēju studiju laikā piedalīties reālos zinātniskos un starptautiska mērgoa projektos.
Balstoties uz kopējiem rādītājiem, TSI pārliecinoši ieņem 8. vietu Latvijas kopējā augstskolu reitingā, vienlaikus saglabājot 1. vietu starp privātajām augstskolām. TSI izceļas ar unikālām studiju programmām bakalaura, maģistra un doktorantūras līmenī. TSI ir vienīgā universitāte Eiropā, kas sadarbībā ar vienu no vadošajām Lielbritānijas universitātēm UWE Bristol piedāvā iespēju iegūt britu kvalitātes izglītību Rīgā un divus diplomus vienā studiju periodā.
TSI nodrošina augstu studiju kvalitāti, ciešu sadarbību ar industriju un mūsdienu darba tirgum atbilstošu studiju saturu. Augstskola sasniegumi apliecina, ka kvalitatīva augstākā izglītība Latvijā nav atkarīga no augstskolas lieluma, bet gan no tās spējas sagatavot konkurētspējīgus speciālistus un attīstīt spēcīgu zinātnisko vidi.