No rīta sveiciena līdz zaļumballei: Pāvilosta ar vērienu svinēs 147. jubileju
Šī gada 16. maijā Pāvilosta svinēs pilsētas 147. jubileju, aicinot gan pilsētas iedzīvotājus, gan viesus no tuvākām un tālākām vietām kopā baudīt svētku dienu, kas būs piepildīta ar tradīcijām, mūziku, aktīvām nodarbēm, mākslu un kopā būšanas prieku. Svētku programma veidota tā, lai ikviens varētu atrast sev piemērotu nodarbi un piedzīvot īpašo Pāvilostas svētku atmosfēru.
Dienvidkurzemes novada pašvaldībā informē, ka svētku diena sāksies no rīta plkst. 9.00, kad Pāvilostas ielās izskanēs muzikāls sveiciens “Mosties, Pāvilosta”, modinot pilsētu svētku noskaņās un aicinot ikvienu iesaistīties svinībās. Tajā pašā laikā darbu sāks arī tradicionālais svētku tirgus E. Šneidera laukumā, kur būs iespēja iegādāties vietējo amatnieku darinājumus, gardumus un dažādus mājražotāju produktus.
No plkst. 11.00 līdz 16.00 pie skolas stadiona norisināsies aktīvās atpūtas pasākums visai ģimenei “Nāc ārā spēlēties”. Pasākuma laikā bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem būs iespēja piedalīties dažādās sportiskās un izklaidējošās aktivitātēs, pavadot laiku kustībā un pozitīvā atmosfērā.
No plkst. 15.00 līdz 19.00 Upesmuižas parka estrādes teritorijā būs apskatāma vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde “Māksla dzied”, kas papildinās svētku programmu ar radošu un māksliniecisku noskaņu.
Plkst. 16.30 no pārvaldes ēkas līdz Upesmuižas parka estrādei dosies tradicionālais svētku gājiens, kurā aicināti piedalīties iedzīvotāji, kolektīvi, organizācijas un visi svētku viesi, kopīgi radot īpašu svētku sajūtu pilsētā.
Plkst. 17.00 Upesmuižas parka estrādē notiks svētku koncerts “Riti, riti, kamolīti”, kurā piedalīsies Dienvidkurzemes novada izglītības iestāžu tautas deju kolektīvi, kori, vokālie un instrumentālie ansambļi, orķestri, mūsdienu deju kolektīvi, folkloras kopas, kā arī vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņi.
Savukārt no plkst. 21.00 līdz 2.00 naktī Upesmuižas parka estrādē norisināsies zaļumballe ar grupu Vētrasputni, kas parūpēsies par lustīgu svētku noslēgumu.
Pāvilosta svētki ik gadu pulcē gan vietējos iedzīvotājus, gan pilsētas viesus, radot sirsnīgu kopā būšanas sajūtu un stiprinot piederību pilsētai. Organizatori aicina ikvienu pievienoties svinībām un kopā atzīmēt Pāvilostas 147. dzimšanas dienu.