Pārmaiņas tuvojas ātrāk, nekā domāts: Latvijas iedzīvotājus gaida pāreja uz digitālo eiro, kas daudz ko mainīs
Eiropas maksājumu sistēma atrodas uz lielāko pārmaiņu sliekšņa pēdējo desmitgažu laikā.
Kā ziņo "Euronews", notikumu centrā ir digitālais eiro un pieaugošā vēlme atbrīvoties no Amerikas maksājumu gigantu atkarības.
Digitālais eiro ir elektroniskā nauda, kuru nodrošina Eiropas Centrālā banka, un tās mērķis ir papildināt banknotes un komerciālo banku pakalpojumus.
Saskaņā ar Eiropas Komisijas priekšlikumu lietotāji saņems digitālo maku ar vēl nenoteiktu izdevumu limitu, kas darbosies gan tiešsaistes, gan bezsaistes maksājumiem, turklāt operācijām jābūt neizsekojāmām. Tas nozīmē, ka digitālais eiro būs arī līdzīgs papīra naudai.
Ja likumu izdosies pieņemt līdz 2026. gada beigām, digitālais eiro varētu kļūt pieejams mazumtirdzniecības maksājumiem līdz 2029. gadam.
Saskaņā ar ECB datiem, "Visa" un "Mastercard", abas ir amerikāņu kompānijas, veido 61% no kartes maksājumiem eirozonā un gandrīz visas starptautiskās transakcijas.
Donalda Trampa atgriešanās Baltajā namā un viņa konfrontējošais pieejas veids gan ārpolitikā, gan tirdzniecībā paātrināja diskusiju, un nesenajā Eiropas Padomes sanāksmē ES līderi noteica likuma pieņemšanas termiņu – līdz 2026. gada beigām.
Eiropas Centrālās bankas vēlme uzsākt digitālo eiro ir daļēji atbilde uz privāto stabilo kriptovalūtu (stablecoin) pieaugumu, kas pakāpeniski iegūst savu vietu maksājumu tirgū.
ASV iet pretējā virzienā, virzot likumprojektu GENIUS, kas paredz izveidot regulējošo bāzi kriptovalūtai (stablecoin), kamēr Ķīna masveidā jau ir uzsākusi juaņu digitālizāciju. Eiropa izvēlas vidējo ceļu: valsts atbalstu un stingru regulējumu.