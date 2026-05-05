Eiropas dienu Rīgā svinēs ar plašu programmu Vērmanes dārzā
9. maijā aicinām svinēt Eiropas dienu Vērmanes dārzā! Visas dienas garumā apmeklētājus gaidīs daudzveidīgas aktivitātes, ko kopā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un Rīgas pašvaldību piedāvās Eiropas Savienības dalībvalstu vēstniecības Latvijā, ministrijas un citi partneri.
Pasākuma laikā būs iespēja iepazīt dažādu Eiropas valstu kultūru un iniciatīvas, piedalīties aktivitātēs, kā arī uzzināt vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Programmā paredzētas arī aizraujošas diskusijas par Eiropas nākotni un sabiedrībai būtiskiem jautājumiem.
Pasākuma programma:
11.00. Diskusiju telts darbības uzsākšana (diskusiju telts)
12.00 Pasākuma atklāšana (Vērmanes dārza lielā skatuve)
12.30 Latvijas Republikas Zemessardzes orķestris un Zemessardzes koris “Stars”
13.00 Bērnu vokālā grupa “Dzeguzīte”
13.30 Parka tiešraides
14.00 Jauktais koris “Mūza” un senioru koris “Dižmuklājs”
14.30 Parka tiešraides
15.00 Tautas deju ansamblis “Liesma”
15.30 Flamenko deju studija “Duende”
16.00 Metālpūšaminstrumentu kvintets “Brass:Edu”
16.30 Parka tiešraides
17.00 “Astro’n’out”
Visas dienas garumā - DJ Linda Samsonova. Pasākumu vadīs - Ketija Šēnberga un Tomass Pildegovičs. Pasākuma laikā tiešraides vadīs Artūrs Mednis.
Diskusiju telts programma
11.00-11.50 Eiropas komisāra (starppaaudžu taisnīgums, jaunatne, kultūra un sports) Glena Mikalefa saruna ar jauniešiem (angļu valodā)
12.30-13.20 - Sabiedrības iesaiste.
Diskusija-koprades aktivitāte Man ir ideja! Atbalsti?
Moderators: Liene Valdmane biedrības Eiropas Kustība Latvijā ģenerālsekretāre
13.30-14.20 - Inovācijas un konkurētspēja
Spēcīgāki kopā: Eiropa kā pamats izaugsmei, iespējām un noturībai
Moderators: Ieva Treija, Finday.lv līdzdibinātāja un “Labs of Latvia” redaktore
14.30-15.20 - Bio daudzveidība pilsētā
No balkona dobes līdz parkam: kur pilsētā slēpjas bioloģiskā daudzveidība?
Moderators: Līga Stokmane – Blaua, Eiropas klimata pakta vēstnese, vides eksperte
15.30-16.20 – Drošība. Zemessardzē gūtā pieredze – tikai personīgs bonuss vai ieguvums visai sabiedrībai?
9. maijā visā Eiropā un arī Latvijā plaši tiek atzīmēta Eiropas diena. Šie svētki vieno mūs kopīgā izpratnē par mieru, sadarbību un demokrātiskām vērtībām, kas jau vairāk nekā septiņus gadu desmitus veido Eiropas Savienības pamatu.
Šodien Eiropas Savienība apvieno 27 valstis un vairāk nekā 440 miljonus iedzīvotāju, kuri kopīgi strādā, lai stiprinātu drošību, veicinātu ilgtspējīgu attīstību un veidotu labklājīgu nākotni visā Eiropā. Pasaulē, kurā pieaug nenoteiktība un izaicinājumu netrūkst, cieša sadarbība starp Eiropas valstīm ir mūsu spēks. Tā palīdz stiprināt Eiropas drošību un noturību, aizsargāt mūsu brīvības un tiesības, kā arī nodrošināt iespēju pašiem lemt par savu nākotni.
Eiropa aizsargā to, kas cilvēkiem ir svarīgs: mūsu tiesības, brīvību un dzīvesveidu. Tā rada iespējas mācīties, strādāt un attīstīt uzņēmējdarbību, kā arī sniedz atbalstu brīžos, kad sabiedrībai jāpārvar krīzes vai sarežģīti apstākļi.
Vienlaikus Eiropas diena atgādina, ka demokrātija nav pašsaprotama. Tā ir jāstiprina un jāsargā ik dienu. Ikviena cilvēka balss ir nozīmīga, un tieši līdzdalība, interese un iesaiste palīdz veidot stipru un noturīgu Eiropu.
Eiropas diena ir iespēja iepazīt Eiropas Savienības sniegtās iespējas, piedalīties diskusijās un svinēt mūsu kultūru daudzveidību. Aicinām ikvienu iesaistīties Eiropas dienas pasākumos!