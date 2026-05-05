Liepājas Reģionālajā slimnīcā sagaidīts šī gada 200. mazulis
Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā 28. aprīlī pasaulē nāca šī gada 200. mazulis – liepājnieku, orķestra mūziķu Lindsijas Deivisones un Ilmāra Bērziņa meitiņa Jasmīne, kuras dzimšana notika pieredzējušas komandas drošā aprūpē. Ģimene saņēma sveicienus un dāvanas no slimnīcas, bet vecāki īpaši uzteica mierīgo gaisotni, profesionālo atbalstu un valodas jautājumu risināšanu.
Par mazulītes drošu ienākšanu pasaulē rūpējās pieredzējusi mediķu komanda: vecmāte Ilze Būmane, ginekoloģes–dzemdību speciālistes Evita Lapšāne un Hilda Dārta Snipe, bērnu ārste Gunta Līce un māsas palīdze Daiva Šengelija.
Ģimeni sveica slimnīcas valdes loceklis Andris Platais, pasniedzot Jasmīnes vecākiem piemiņas zīmi par godu meitiņas īpašajam statusam – 2026. gada 200. mazulis, kā arī praktiskas dāvanas ģimenei. Viņš vēlēja vecākiem stipru veselību, mieru un pārliecību jaunajā dzīves posmā, bet mazajai Jasmīnei – augt drošībā un mīlestībā.
Tētis Ilmārs neslēpj, ka pirms dzemdībām bijis neliels satraukums par to, kā viss noritēs, taču nodaļā saņemtais miers un atbalsts kliedējis visas bažas: "Sajūtas ir lieliskas. Ļoti patīkami Dzemdību nodaļā ir gan pirms, gan pēc dzemdībām. Pirms tam bija bažas, kā viss notiks un kāda būs personāla attieksme, bet, nonākot nodaļā, tās pilnībā pagaisa. Viss notika ātri, mediķi ļoti labi savstarpēji sapratās, kas palīdzēja izvairīties no lieka satraukuma."
Viņš arī uzteic personāla spēju pielāgoties valodas jautājumiem, jo māmiņa Lindsija pagaidām vēl tikai apgūst latviešu valodu: "Tikām galā, neskatoties uz valodas barjeru – mediķi visu ļoti labi izskaidroja un parādīja. Nav bailes atstāt sieviņu vienu palātā, jo ir pārliecība, ka personāls palīdzēs un paskaidros visu nepieciešamo. Mēs esam patiesi pateicīgi."
Arī māmiņa Lindsija jūtas labi un ir gandarīta par saņemto aprūpi: "Visi ir veseli un priecīgi. Mums bija lieliska komanda, kas strādāja ļoti saliedēti. Mediķi palīdzēja gan man, gan mazulītei, visu saprotami izskaidrojot un parūpējoties, lai dzemdības noritētu pēc iespējas mierīgāk."
Dzemdību nodaļas kolektīvam katra bērniņa piedzimšana ir unikāls brīdis. Mediķi norāda, ka ikviena jauna dzīvība ir atgādinājums par viņu darba patieso jēgu – ar augstāko atbildību un profesionalitāti radīt drošu vidi, kurā ģimenei satikties ar savu mazuli.
No sirds sveicam mazo Jasmīni un viņas vecākus, vēlot neaizmirstamu un mīlestības pilnu kopā būšanas laiku!
Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā visām jaunajām māmiņām bez maksas tiek nodrošināta vienvietīga palāta, lai radītu drošu, mierīgu un ģimenisku vidi katrai jaunajai māmiņai un viņas mazulim. Atsevišķa palāta ļauj vecākiem netraucēti atpūsties, veltīt laiku bērniņam un baudīt pirmās kopīgās dienas bez liekas steigas un trokšņa.