Sociālais dienests šogad sniedzis palīdzīgu roku lielākam skaitam liepājnieku
Liepājā martā pieaudzis sociālās palīdzības pieprasījums: būtiski palielinājies trūcīgā statusa un mājokļa pabalsta iesniegumu skaits, ko veicinājušas augstās apkures izmaksas un uz laiku paaugstinātie mājokļa pabalsta aprēķina koeficienti. Sociālais dienests veicis vairāk nekā 500 mājokļa pabalstu pārrēķinus par 65 000 eiro.
Šā gada marta beigās Liepājā bija 1305 iedzīvotāji, kuriem bija spēkā trūcīgās mājsaimniecības statuss un 690 personas, kurām piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Martā pieaudzis Liepājas Sociālajā dienestā pieņemto klientu skaits, kuri vērsušies pēc sociālās palīdzības – īpaši trūcīgā statusa un mājokļa pabalsta noformēšanai.
2026. gada martā Liepājas Sociālajā dienestā saņemti 189 iesniegumi trūcīgas mājsaimniecības statusa noteikšanai, kas ir par 34 iesniegumiem vairāk nekā 2025. gada martā. Maznodrošināto iedzīvotāju skaits palicis apmēram pagājušā gada līmenī – martā saņemti 216 iesniegumi. Salīdzinot ar 2026. gada janvāri, martā bijis par 18 trūcīgām mājsaimniecībām vairāk.
Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni nosaka 50% apmērā no Centrālās statistikas pārvaldes minimālo ienākumu mediānas attiecīgajā gadā. 2026. gadā mājsaimniecība atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi nepārsniedz 425 eiro pirmajai un vienīgai personai un 298 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.
Mājsaimniecība ir vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kas saimnieko atsevišķi.
Garantētais minimālais ienākumu slieksnis (GMI) šobrīd valstī ir 187 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 131 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. GMI pabalstu šogad martā pieprasīja 37 mājsaimniecības ( 2025. gada martā 33).
Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 80% no ienākumu mediānas, bet ne zemāku par trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Liepājas valstspilsētas pašvaldībā maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa apmērs pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā 2026. gadā ir 595 eiro un 417 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.
Ņemot vērā zemo gaisa temperatūru ziemas mēnešos un vēl martā, aprīlī, mājsaimniecību izdevumi par apkuri ievērojami pieauguši. Tāpēc valdība pārskatīja mājokļa pabalsta aprēķina formulā izmantotos koeficientus, un no 1. janvāra līdz 30. aprīlim tos palielināja.
Ja 2025. gada martā mājokļa pabalsta piešķiršanai Liepājā tika saņemti 238 iesniegumi, tad šogad to skaits pieauga līdz 357 iesniegumiem.
Sakarā ar koeficientu palielināšanu mājokļa pabalsta aprēķina formulā, daļai mājsaimniecību, kuras jau saņēma mājokļa pabalstu, Sociālās palīdzības daļas darbinieki papildus veica vairāk kā 500 mājokļa pabalstu pārrēķinus par kopējo summu 65 000 eiro.
Lai saņemtu mājokļa pabalstu, tiek vērtēta mājsaimniecības materiālā un sociālā situācija: mājsaimniecības ienākumi, ar mājokļa lietošanu saistītie izdevumi, otrs nekustamais īpašums, transportlīdzekļi, uzkrājumi un citi normatīvajos aktos noteiktie kritēriji.
Iedzīvotāji, kuriem maijā un jūnijā ir izdevumi par apkuri, var iesniegt Sociālajā dienestā iesniegumu izdevumu apliecinošus dokumentus mājokļa pabalsta pārrēķinam.
Atgādinām, ka Iedzīvotāji, kuriem piešķirts trūcīgas vai mazndodrošinātas mājsaimniecības statuss, papildus var saņemt valsts un pašvaldības noteiktos atvieglojumus, piemēram, pabalstu veselības aprūpei vienu reizi gadā, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, pirmsskolas izglītības iestādēs ēdināšanas maksas atvieglojumus, ēdināšanas maksas atvieglojumus vispārizglītojošajās skolās, pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, valsts nodrošināto juridisko palīdzību u.c.
Lai pieteiktos trūcīgas vai maznodrošinātas statusa noteikšanai, jāvēršas Sociālajā dienestā E. Veidenbauma ielā 3, iepriekš piesakoties uz Sociālā dienesta informatīvo tālruni 63 489 655 vai izmantojot e-pieraksta sistēmu un aizpildot pieteikuma anketu.