Rīgas ostā pienākusi aviācijas degvielas krava no Norvēģijas, stiprinot piegāžu drošību Latvijā
2026. gada 5. maijā Rīgas ostā, SIA “PARS TERMINĀLS” piestātnē, veiksmīgi piestājis kuģis STEN ARNOLD, kas no Norvēģijas piegādājis 12 tūkstošus tonnu aviācijas degvielas. Piegāde organizēta SIA “PARS TERMINĀLS” sadarbībā ar SIA “NAFTIMPEKS”, apliecinot efektīvu un koordinētu stratēģisko partneru sadarbību.
Šī piegāde ir būtisks apliecinājums Latvijas spējai nodrošināt stabilas un nepārtrauktas aviācijas degvielas piegādes arī krīzes apstākļos, vienlaikus diversificējot sadarbības partnerus. Jāatzīmē, ka šī gada februārī Rīgas ostā pienāca pirmais kuģis ar aviācijas degvielu no Amerikas Savienotajām Valstīm, kas kopā ar šodienas piegādi no Norvēģijas skaidri demonstrē Latvijas spēju veidot drošu un daudzveidīgu piegāžu ķēdi sadarbībā ar uzticamiem starptautiskiem partneriem.
Piegādātā aviācijas degviela tiks nogādāta Rīgas lidostā, nodrošinot ar degvielu aviokompānijas, kas darbojas starptautiskajā lidostā “Rīga”.
“Šajos ģeopolitiskajos apstākļos stabila aviācijas degvielas piegāde ir svarīgāka nekā jebkad. Tā nodrošina nepārtrauktu mūsu lidostas “Rīga” un tajā esošo aviosabiedrību darbību, stiprinot Latvijas kā Baltijas aviācijas centra pozīcijas. Šī veiksmīgā piegāde apliecina, ka spējam operatīvi sadarboties ar dažādiem stratēģiskiem partneriem, un varam rēķināties ar šādu un līdzīgu sadarbību paplašināšanos arī nākotnē,” uzsver satiksmes ministrs Atis Švinka.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis norāda: “Latvijas spēja diversificēt piegādes avotus ir kritiski svarīga mūsu tautsaimniecības noturībai. Sadarbība ar tādiem partneriem kā Norvēģija un Amerikas Savienotās Valstis ļauj mums būt drošiem par nepārtrauktu energoresursu pieejamību.”
Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš uzsver: “Šī piegāde skaidri parāda Rīgas ostas stratēģisko nozīmi energoresursu piegādes ķēdēs. Mēs mērķtiecīgi strādājam, lai stiprinātu Latvijas enerģētisko drošību un nodrošinātu loģistikas nepārtrauktību arī sarežģītos ģeopolitiskos apstākļos.”
SIA “PARS TERMINĀLS” valdes locekle Nellija Geiba uzsver: “Sadarbībā ar SIA ‘NAFTIMPEKS’ mēs nodrošinām augstākos kvalitātes un drošības standartus aviācijas degvielas loģistikā. Esam gandarīti par spēju apkalpot starptautiskas piegādes un efektīvi nodrošināt to tālāku transportēšanu uz lidostu.”
Kuģa STEN ARNOLD piegādātā aviācijas degviela ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas energoapgādes drošībā un apliecina valsts spēju elastīgi reaģēt uz globālajiem izaicinājumiem, nodrošinot nepārtrauktu kritiski svarīgu resursu pieejamību.