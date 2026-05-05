Kundziņsalā plāno būvēt tērauda un e-metanola rūpnīcu
Kundziņsalā plānots būvēt tērauda un e-metanola ražošanas rūpnīcu, liecina informācija Enerģētikas un vides aģentūras (EVA) mājaslapā.
Valsts vides dienests (VVD) ir piemērojis ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūru Rīgas brīvostas pārvaldes paredzētajai darbībai - tērauda un e-metanola ražošanas rūpnīcas būvniecībai Kundziņsalā, Rīgā.
Paredzēts, ka rūpnīcas būvniecība notiks Uriekstes ielā 40, Uriekstes ielā 48 k-1 un Uriekstes ielā 50, Kundziņsalā, Rīgā.
Kundziņsalā plānots izbūvēt ražotni tērauda un tā izstrādājumu ražošanai no metāllūžņiem, izmantojot elektriskā loka krāsns (EAF) tehnoloģiju, kā arī integrētu metanola un e-metanola ražošanu, izmantojot tērauda ražošanas procesā uztverto oglekļa dioksīdu (CO2).
Plānotais ražošanas apmērs ir līdz 250 000 tonnu tērauda un līdz 60 000 tonnu metanola gadā. IVN procesā tiks precizēti konkrēti tehnoloģiskie risinājumi, tostarp ūdeņraža ieguve un energoapgāde.
Ražošanas process ietver metāllūžņu sagatavošanu, kausēšanu EAF krāsnī (aptuveni 45 megavati), tērauda pēcapstrādi un velmēšanu, kā arī CO2 uztveršanu un izmantošanu metanola sintēzē. Projektā paredzēta arī izejvielu un produkcijas transportēšana pa jūru un sauszemi, kā arī sārņu līdz aptuveni 35 000 tonnu gadā pārstrāde izmantošanai būvniecībā.
Galvenās izejvielas ietver metāllūžņus līdz 265 000 tonnu gadā, ūdeni 600 000 kubikmetru gadā, elektroenerģiju, ūdeņradi un citas palīgvielas. Darbības vieta atrodas rūpnieciskās un transporta infrastruktūras teritorijā, tiešā tuvumā ostas un loģistikas objektiem, tostarp paaugstinātas bīstamības objektam. Tuvākā dzīvojamā apbūve atrodas aptuveni desmit līdz 200 metru attālumā.
Savukārt tuvākās "Natura 2000" teritorijas atrodas aptuveni trīs līdz četru kilometru attālumā, savukārt paredzētās darbības norises vietā konstatēts ES nozīmes biotops - aluviāli meži - un novērotas aizsargājamu putnu sugu atradnes.
Rīgas brīvostā 2025. gadā pārkrāva kopumā 16,749 miljonus tonnu kravu, kas ir par 7,3% mazāk nekā 2024. gadā, tostarp pirmajos trijos mēnešos ostā pārkrāva 4,352 miljonus tonnu kravu.
Rīgas osta pēc pārkrauto kravu apmēra ir lielākā osta Latvijā.