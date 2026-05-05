Nosūtījumus ambulatorajiem un stacionārajiem pakalpojumiem izsniegs pārsvarā elektroniski
No šodienas pacientu nosūtījumus ambulatorajiem un stacionārajiem pakalpojumiem izsniegs pārsvarā elektroniski, bet izņēmums nosūtījumu izrakstīšanai papīra formā būs vienīgi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) traucējumi, informēja Veselības ministrija (VM).
Valdība pērn 4. novembrī apstiprināja grozījumus noteikumos par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu, nosakot termiņu pilnīgai pārejai uz e-nosūtījumiem, aizstājot papīra formu, kā arī pakāpeniski sākot principa "viens nosūtījums - viens pieraksts" ieviešanu.
Līdz ar to turpmāk visām ārstniecības iestādēm, kas pacientu datus apstrādā lokālajās informācijas sistēmās, jānodrošina to integrācija E-veselības sistēmas portālā.
VM iepriekš norādīja, ka ārstniecības iestādēm sadarbībā ar LDVC jānodrošina ārstu un reģistratoru apmācība par jauno nosūtījumu apstrādes kārtību, lai pāreja tikai uz e-nosūtījumiem notiktu vienmērīgi.
VM sniegtie dati liecina, ka līdz šim elektroniski vidēji dienā tiek izrakstīti ap 10 000 nosūtījumu, bet mēnesī to skaits sasniedz ap 300 000.
Elektroniski izrakstītie nosūtījumi tiek automātiski pārnesti uz jauno nosūtījuma formātu.
VM skaidrojusi, ka "Digitālās veselības stratēģija līdz 2029. gadam", kas valdībā pieņemta 2023. gada augustā, paredz plašu un pakāpenisku pacientu veselības datu digitalizāciju, tostarp pāreju uz e-nosūtījumiem un turpmāku vienotā pieraksta attīstīšanu.
Pieeja "viens nosūtījums - viens pieraksts" nozīmē, ka pacients vienlaikus varēs pierakstīties tikai vienā ārstniecības iestādē uz konkrētu pakalpojumu, tā novēršot dubultus pierakstus un neatcelto vizīšu dēļ pagarinātas rindas. Vienoto pierakstu pakāpeniski plānots ieviest no nākamā gada rudens.
Pēc VM sniegtās informācijas, neapmeklēto vizīšu īpatsvars Latvijā sasniedz 15% līdz 20%, kas būtiski ietekmē pakalpojumu pieejamību un ārstniecības iestāžu noslodzi.
E-veselības sistēmā bez maksas ir pieejami laboratorisko izmeklējumu rezultāti kopumā no 26 laboratorijām. Sistēmā pieejami arī citi digitālās veselības pakalpojumi - e-recepte, e-darbnespējas lapa, vizuālās diagnostikas dati, slimnīcu izraksti, Eiropas veselības apdrošināšanas kartes pieteikšana, kā arī iespēja norādīt kontaktpersonu veselības problēmu gadījumā.