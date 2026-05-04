FOTO: Rīgas pilī svinīgi aizvadīta Triju Zvaigžņu ordeņa pasniegšanas ceremonija

Triju Zvaigžņu ordeņu pasniegšanas ceremonija 2026
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 36. gadadienā, 4. maijā, tika aizvadīta augstāko valsts apbalvojumu pasniegšanas ceremonija.
Apbalvojumi piešķirti cilvēkiem, kuru godprātīgais profesionālais darbs un sabiedriskais veikums valsts mērogā ir īpaši nozīmīgs. Valsts prezidenta kancelejā norāda, ka viņu mērķtiecīgā profesionālā darbība, aktīvā pilsoniskā stāja, drosme un pašaizliedzība stiprina Latviju un ir augstākās valsts atzinības vērta.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un Ordeņu kapituls nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Triju Zvaigžņu ordeni un iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri bijušo Zviedrijas vēstnieci Latvijā Kārinu Hēglundu.
Par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieci iecelta aktrise, runas pedagoģe un grāmatu autore Zane Daudziņa.
Par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri iecelta Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības "Dzīvības koks" valdes priekšsēdētāja Gunita Berķe, Latvijas Universitātes vīru kora "Dziedonis" mākslinieciskais vadītājs, Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku virsdiriģents Uldis Kokars, Rīgas Stradiņa universitātes Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras vadītāja, profesore, vadošā pētniece Juta Kroiča, Mežupes pamatskolas direktore, speciālās izglītības pedagoģe Anitra Šneidere, Reproduktīvās medicīnas centra "Embrions" dibinātājs, ginekologs reproduktologs Gints Treijs un Latvijas Okupācijas muzeja direktore Solvita Vība.
Ar Triju Zvaigžņu ordeņa pirmās pakāpes zeltītu goda zīmi nolemts apbalvot Sēlijas Sporta skolas vecāko futbola treneri Imantu Siliņu.
Par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā nolemts ar Viestura ordeni apbalvot un par Viestura ordeņa komandieri iecelt Valsts policijas (VP) Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes biroja priekšnieku, pulkvedi Romeo Kimu un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Mācību vadības pavēlniecības komandieri, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektoru, pulkvedi Māri Utinānu.
Par Viestura ordeņa virsnieku nolemts iecelt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma daļas komandieri, majoru Viesturu Driķi, VP koledžas Kadetu nodaļas vadītāju, pulkvežleitnantu Māri Liepu un Valsts robežsardzes (VRS) Viļakas pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta Robežkontroles tehnisko līdzekļu nodaļas priekšnieku, majoru Sergeju Volnobajevu.
Par Viestura ordeņa kavalieri iecelts Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona Kājnieku rotas komandieris, virsleitnants Lauris Briedītis un Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes Zemessardzes 25. kaujas atbalsta bataljona zemessardzes veterāns, atvaļinātais virsleitnants Edgars Stepāns.
Savukārt Viestura ordeņa pirmās pakāpes zeltītu goda zīmi nolemts pasniegt VRS Daugavpils pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta Kinoloģijas nodaļas inspektoram kinologam, virsniekvietniekam Vitālijam Bulavskim un NBS Mācību vadības pavēlniecības Vadības grupas virsseržantam, augstākajam virsseržantam Gatim Melngalvim.
Par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā nolemts ar Atzinības krustu apbalvot un par Atzinības krusta lielkrusta komandieri iecelt komponistu Pēteri Vasku.
Par Atzinības krusta komandieri nolemts iecelt Latvijas goda konsulu Luksemburgā Anrī Dīderihu, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas padomes priekšsēdētāju Ivaru Eniņu, SIA "Lat Eko Food" dibinātāju un valdes priekšsēdētāju Egiju Martinsoni, AS "Madara Cosmetics" valdes priekšsēdētāju Loti Tisenkopfu-Iltneri un mūzikas nama "Daile" direktori Andu Zadovsku.
Atzinības krusta virsnieka gods tiks Brazīlijas latviešu kopienas sabiedriskajai un kultūras darbiniecei Renātei de Karvaļo-Albrehtai, SIA "Virtu" valdes priekšsēdētājai, arhitektei Andai Kursišai, bijušajam ilggadējam Mārupes Valsts ģimnāzijas direktoram Jānim Lagzdkalnam, Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektora vietniecei Vijai Pizičai, Valmieras Integrētās bibliotēkas direktorei Daigai Rokpelnei un Otrā pasaules kara pētniekam Udo Intim Sietiņam.
Par Atzinības krusta kavalieri nolemts iecelt Ventspils Jaunrades nama Radioelektronikas laboratorijas skolotāju Viktoru Bagienski, Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktori Inu Behmani, bērnu un jauniešu centra "Rīgas Skolēnu pils" pulciņa "Elektronikas un robotikas pamati" skolotāju Jāni Ozolu-Ozoliņu, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) stacionāra "Tuberkulozes un plaušu slimību centrs" Torakālās ķirurģijas un invazīvās pneimonoloģijas klīnikas Operāciju bloka virsmāsu Andu Vanagu un Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja Krājuma izpētes nodaļas vadošo mākslas eksperti, mūzikas vēstures pedagoģi Inesi Žuni.
Savukārt Atzinības krusta pirmās pakāpes zeltīta goda zīme tiks pasniegta RAKUS stacionāra "Tuberkulozes un plaušu slimību centrs" Klīniskās diagnostikas centra nodaļas māsai Dainai Viļķinai.
Rinkēvičs: "Jūs katrs ar savu praktisko darbu un dienestu esat apliecinājis mīlestību pret mūsu valsti un mūsu zemi!"
Ceremonijā Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pateicās valsts apbalvojuma saņēmējiem, norādot, ka viņi ar savu praktisko darbu un dienestu ir apliecinājuši mīlestību pret mūsu valsti un mūsu zemi. "Tikai katrs pats jūs zināt, cik daudz ērkšķu bijis ceļā uz zvaigznēm. Jūs nekad neesat baidījušies darīt vairāk, nekā no jums ir prasīts. Un jums tas izdodas izcili," pauda Rinkēvičs.
"Pieņemu, ka daži no jums pat neatceras, kā tieši jūs nolēmāt darīt to, ko darāt. Bet tas, ka šodien esat šeit, liecina, ka esat padarījuši daudz un ka padarītais daudziem ir bijis svarīgs. Jūsu izvēles, apņēmības, drosmes un darba dēļ Latvija ir labāka. Jūsu sapņi Latviju padara vēl labāku un jūsu darbs nes Latvijas vārdu pasaulē."
"Valsts augstākajos apbalvojumos ir lepnums, apbrīna, prieks, pateicība par ieguldīto laiku, pašaizliedzību, neatlaidību, spītību un izturību. Jūs to darāt, jo vienkārši citādi būt nevar. Iepazīstoties ar jūsu veikumu, nākas saprast, ka Latvija nav maza valsts. Ja tajā ir tik daudz dižu cilvēku, kuri domā, kā darīt savai valstij labu, tad Latvija ir liela un varena valsts."
"Savā, Ordeņu kapitula un visas valsts vārdā saku paldies ikvienam no jums! Šodien vēlos sacīt lielu paldies arī tiem cilvēkiem, kuri savus kolēģus, draugus, sabiedrotos, kaimiņus, līdzgaitniekus ir ieteikuši valsts apbalvojumam. Paldies, ka Neatkarības atjaunošanas svētkos dāvināt mums iespēju priecāties un apbrīnot visus šos cilvēkus."