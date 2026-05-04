Tradicionālais gājiens tautas tērpos 2026
Rīga jau 11. reizi aizvadīta akcija "Uzvelc savu tautastērpu par godu Latvijai".
FOTO: Rīgu izdaiļo Latvijas krāšņākie tautas tērpi
Latvijā jau 11. reizi krāšņi aizvadīta akcija "Uzvelc savu tautastērpu par godu Latvijai".
Tradicionālais tautas tērpu gājiens sākās plkst. 14.10 un noslēdzās plkst. 14.30 ar ziedu nolikšanu pie Brīvības pieminekļa un dziesmu "Daugav’ abas malas".
"Man ir prieks, ka katru gadu ir šis 4. maijs, kad var uzvilkt tautastērpu un kopā svinēt – sajust to patriotismu. Un audzināt to galvenokārt tālāk, jo, lai arī mēs paši varbūt zinām un gatavojamies, bet laikam lielākais dzinulis ir tas mazais cilvēks, kurš atcerējās pagājušo gadu un teica, ka šogad arī ļoti vēlētos [iet gājienā] un nolikt puķes," "Latvijas Televīzijai" pauda Patrīcija, Kora un Reinis Kalniņi.
Bet Ilze Strēle no biedrības "Mans tautastērps", kurai pasākumā mugurā bija Mazirbes tautastērps norādīja, ka tautastērps ir saikne ar viņas vecmāmiņu - Mazirbes lībieti Katrīnu. "Tās ir manas saknes, kas man ir ļoti svarīgas. Tā ir tā sajūta – saikne starp saknēm un starp tagadni, un, uzvelkot tautastērpu, tu jūties pavisam savādāk nekā ikdienā."
Akcija “Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai” ir patriotiska iniciatīva, kas notiek par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai. Tā jau gadiem iezīmējusies kā stipra tradīcija, apliecinot piederību latviešu tautas kultūrai un tautas tērpu daudzveidību, krāšņumu un rotātu svētku dienu. Tradīciju pirms 11 gadiem aizsāka Tautas tērpu centra “Senā klēts” centra pārstāvji, sākotnēji pulcējot pāris desmitus dalībnieku, bet pēdējos gados jau vairākus simtus dalībnieku.