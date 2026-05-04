Ogres pusē mini zoodārza apmeklētāju ļaunprātīgas rīcības dēļ izbēguši vairāki dzīvnieki
Svētdien Ogres novada Tīnūžos apmeklētāju ļaunprātīgas rīcības dēļ no vietējā mini zoodārza izbēguši vairāki dzīvnieki, tostarp divi valabiji un ponijs, liecina publiskotā informācija sociālajos tīklos.
Pēc plašiem meklēšanas darbiem izbēgušie dzīvnieki ir veiksmīgi atrasti.
Sociālo tīklu platformās svētdien strauji izplatījās mini zoodārza "Tīnūži" pārstāvju palīgā sauciens, informējot, ka apmeklētāji patvaļīgi un ļaunprātīgi atvēruši dzīvnieku mītņu durvis, kā rezultātā brīvībā izkļuva vairāki iemītnieki.
Zoodārza pārstāvji uzsvēra, ka notikušais nav bijis vienkāršs negadījums un vainīgo personu rīcība ir fiksēta videonovērošanas kamerās. Iegūtie videoieraksti tiks nodoti Valsts policijai, lai vandaļus varētu saukt pie atbildības.
Pateicoties iedzīvotāju iesaistei, aktīvai informācijas apmaiņai un sludinājumiem, svētdienas pēcpusdienā un vakarā saimnieki paziņoja, ka abi izbēgušie valabiji ir veiksmīgi noķerti un atgriezušies savās mītnēs.
Jāatzīmē, ka iepriekš sociālajos tīklos izskanēja satraucoša aculiecinieka informācija par to, ka ceļa posmā starp Ogresgalu un Rīgu manīts notriekts dzīvnieks, kas vizuāli atgādinājis ķenguru. Tas radīja pamatīgas bažas par bēgļu likteni.
Notikušais izraisījis plašu rezonansi un sašutumu vietējo iedzīvotāju vidū, kuri asi nosoda klientu bezatbildīgo rīcību, kas apdraudēja eksotisko dzīvnieku drošību un dzīvību.