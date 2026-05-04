Zemes klēpī, blakus savai mātei, guldīts leģendārais kino režisors Jānis Streičs
Svētdien, 3. maijā, Preiļu novada Riebiņu pagasta Petrausku kapos zemes klēpī tika guldīts leģendārais kino režisors Jānis Streičs (1936–2026).
"Pēc divu mēnešu piemiņas ceļa režisors ir atgriezies mājās - blakus savai mātei un vecmāmiņai. Lai gaiša atdusa dzimtajā Latgales zemē," norāda Preiļu novada pašvaldība.
Streičs devās mūžībā 5. martā 89 gadu vecumā. Atvadīšanās no izcilā režisora notika Lietuvā ģimenes lokā 8. martā, bet nākamajā dienā viņš devās uguns ceļā. Latvijā atvadas no izcilā režisora notika 22. martā Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē.
Atvadas no Jāņa Streiča
Svētdien, 22. martā, vairāki simti cilvēku Rīgas Latviešu biedrības namā atvadījās no izcilā kinorežisora un scenārista Jāņa Streiča.
Streičs, kas bija viena no nozīmīgākajām personībām Latvijas kino un kultūras dzīvē, devās mūžībā 5. martā Lietuvā, 89 gadu vecumā. Jānis Streičs apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni, viņš ir Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis, bijis Latvijas Kinematogrāfistu savienības priekšsēdētājs un Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs.
Jānis Streičs dzimis 1936. gada 26. septembrī Preiļu pagasta “Anspokos” un kopš 1964.gada uzsācis savas panākumiem pilnās gaitas kino un teātra režijā. Dabas dots talants ļāvis jau no laika gala just aktierisko organiku katram tēlam tā, kā ne katrs nozarē to spēj. Visu garo mūžu Jānis Streičs interesējies par pasaulē aktuāliem notikumiem, sekojis tiem līdzi, bet centies rast un pamanīt prieku caur tiem, tā nesot sirsnību un gaišumu arī savu tuvinieku un laikabiedru dzīvēs, ko jūt arī aizgājēja ģimene atvadu organizēšanas laikā, saņemot gaišu atbalstu un siltumu no līdzcilvēkiem. Tā ir mākslinieka jauda, kas virmos caur paveikto mūžīgi.