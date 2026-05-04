Eskorta misijas ietvaros Persijas līcī ieradušies ASV karakuģi
ASV bruņotie spēki paziņojuši, ka Persijas līcī iebraukuši ASV eskadras mīnu kuģi, kas piedalīsies misijā, lai eskortētu kuģus caur svarīgo Hormuza šaurumu.
Karakuģi pašlaik darbojas Persijas līcī pēc Hormuza šauruma šķērsošanas, atbalstot "Brīvības projektu", paziņoja ASV Centrālā pavēlniecība (CENTCOM). "Amerikāņu spēki aktīvi palīdz centienos atjaunot tranzītu komerciālajai kuģniecībai," norādīja CENTCOM, piebilstot, ka "divi ar ASV karogu peldoši tirdzniecības kuģi ir veiksmīgi šķērsojuši Hormuza šaurumu un droši dodas ceļā".
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien paziņoja par "Brīvības projektu" kuģu izvešanai caur Irānas bloķēto Hormuza šaurumu. Tramps sniedza maz informācijas par plānu, kas varētu būt vērienīgs mēģinājums palīdzēt simtiem kuģu un aptuveni 20 000 jūrnieku. Irāna nosodīja šo rīcību kā pamiera pārkāpumu.
Tramps svētdien sociālajos tīklos publicētā ierakstā norādīja, ka Irānas karš ir skāris neitrālas un nevainīgas valstis un "mēs esam šīm valstīm paziņojuši, ka droši izvedīsim viņu kuģus no šiem ierobežotajiem ūdensceļiem, lai tie varētu brīvi un prasmīgi turpināt savu darbību".
ASV Centrālā pavēlniecība paziņoja, ka iniciatīvā tiks iesaistīti eskadras mīnu kuģi, vairāk nekā 100 lidmašīnas un 15 000 karavīru. Kopš kara sākuma Persijas līcī ir iestrēguši kuģi un jūrnieki, daudzi no kuriem atrodas uz naftas un gāzes tankkuģiem un kravas kuģiem.