Francijas vēstniecība skaistā veidā sveic Latviju svētkos
Francijas vēstniecība Latvijā skaistā veidā sveikusi Latviju valsts Neatkarības atjaunošanas dienā, publicējot foto, ko uzņēmis franču iznīcinātāja "Rafale" pilots.
Pilots rokās tur vēstījumu, uz kura rakstīts: "Saules mūžu Latvijai!" Tikmēr vēstniecība ierakstam sociālajos tīklos pievienojusi sekojošu ierakstu: "Atbalstot Latviju vakar, šodien un rīt, novēlam skaistus un mierpilnus Latvijas Neatkarības atjaunošanas svētkus!"
Jau ziņots, ka 14. aprīlī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas ietvaros Latvijā ieradās Francijas iznīcinātāji “Rafale”, kuri NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas ietvaros šobrīd izvietoti Lietuvā, Šauļos. Francijas iznīcinātāji “Rafale” šobrīd nodrošina Baltijas gaisa telpas aizsardzību, lai nekavējoties reaģētu uz NATO gaisa telpas pārkāpumiem.
