Vērienīgo "Latvenergo" kukuļņemšanas lietu turpinās skatīt maija vidū
Rīgas pilsētas tiesa 20. maijā plkst. 9 turpinās skatīt tā dēvēto "Latvenergo" kukuļņemšanas pamata krimināllietu, aģentūra LETA noskaidroja tiesā. Nākamajā tiesas sēdē plānots turpināt pratināt lieciniekus.
Jau ziņots, ka šajā krimināllietā bijušais uzņēmuma prezidents Kārlis Miķelsons, viņa tā laika vietnieks Aigars Meļko un "Latvenergo" amatpersona Ēriks Priednieks apsūdzēti par dienesta pilnvaru pārsniegšanu, kas izraisījusi smagas sekas, un kukuļņemšanu lielā apmērā.
Apsūdzības ieskatā, viņu rīcības rezultātā tikuši sadārdzināti seši "Latvenergo" konsultāciju līgumi ar Šveices uzņēmumu "AF Colenco" kopā par 4 520 811 eiro, ar Spānijas uzņēmumu "Iberdrola Ingenieria y Construccion" noslēgtie līgumi kopā par 24 796 966 eiro un ar Turcijas uzņēmumu "Gama" noslēgtais līgums par 11 289 222 eiro.
Saistībā ar Rīgas otrās termoelektrocentrāles (TEC-2) abās kārtās noslēgtajiem konsultācijas līgumiem un TEC-2 pirmās kārtas būvniecības un apkopes un uzturēšanas līgumiem trīs bijušās amatpersonas pieņēmušas kukuli kopā 3 967 167 eiro apmērā, liecina apsūdzība. Amatpersonas arī apsūdzētas par to, ka saistībā ar Rīgas TEC-2 otrās kārtas būvniecības līgumu pieņēmušas daļu no kukuļa - 191 392 eiro apmērā.
Miķelsonam un Meļko apsūdzības celtas arī par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā organizētā grupā. Ar citiem organizētās grupas dalībniekiem, kopskaitā astoņām personām, viņi kopā legalizējuši 8 252 513 eiro.
Biznesa konsultantam Andrejam Livanovičam apsūdzība celta par Miķelsona, Meļko un Priednieka atbalstīšanu dienesta pilnvaru pārsniegšanā un kukuļdošanu bijušajām "Latvenergo" amatpersonām lielā apmērā. Tāpat viņš apsūdzēts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un par tirgošanos ar ietekmi saistībā ar līgumiem, kas noslēgti starp "Latvenergo" un Šveices, Spānijas un Turcijas uzņēmumiem.
Ārvalstu uzņēmējiem, kuri bija iesaistīti "Latvenergo" amatpersonu slēgtajos darījumos, Robertam Gerosam un Mehdi Hadži Džavadam apsūdzības celtas par tirgošanos ar ietekmi saistībā ar "Latvenergo" un Šveices uzņēmuma "AF Colenco" starpā noslēgtajiem sešiem konsultāciju līgumiem. Pret Šveices uzņēmumu sākts process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu.
Uzņēmējam Jevgēnijam Levinam apsūdzība celta par to, ka viņš atbalstīja tirgošanos ar ietekmi, kas notika saistībā ar "Latvenergo" un Turcijas uzņēmuma "Gama" starpā noslēgto līgumu.
Savukārt Miķelsona znotam Kristapam Štrausam, ekonomistam un uzņēmējam Andrim Deniņam, fiktīvos darījumos iesaistītajiem Jūlijai Mogiļevskai, uzņēmējam Maksimam Ter-Oganseovam un Jānim Muktupāvelam apsūdzības celtas pēc Krimināllikuma 195. panta trešās daļas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā un personu grupā.
Visi apsūdzētie savu vainu pilnībā noliedz. Apsūdzētais uzņēmējs Ter-Ogansevos tiesai iepriekš apgalvoja, ka nesaprot, kādēļ viņš vispār iesaistīts šajā procesā.
Meļko un Livanovičs iepriekš jau notiesāti no šī procesa izdalītā kriminālprocesā, kurā Meļko piespriesti četri gadi un seši mēneši aiz restēm, bet Livanovičam - par vienu gadu mazāk. Viņi sodu izcieta cietumā, bet ir jau atbrīvoti no ieslodzījuma. Līdz tam abi apsūdzētie piedalījās tiesas procesā videokonferences režīmā no cietuma.
"Latvenergo" tiesā uztur pieteikumu par 25 miljonu eiro lielas kaitējuma kompensācijas piedziņu. Uzņēmums uzskata, ka kaitējuma kompensācijas pieteikums ir pamatots un apmierināms. Tas nozīmē, ka notiesājoša sprieduma gadījumā šī summa tiktu piedzīta par labu "Latvenergo" no apsūdzētajiem. Uzņēmums uzskata, ka summa jāpiedzen solidāri.