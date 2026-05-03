"Riga" pieveic "Liepāju" un turpina pakaļdzīšanos virslīgas līderei RFS
"Riga" komanda svētdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas desmitās kārtas noslēgumā mājās ar rezultātu 1:0 (0:0) pārspēja "Liepāju". Vienīgos vārtus spēles 66. minūtē guva Jago Sikeira, kurš izpildīja precīzu sitienu no distances ārpus soda laukuma.
Savainojumu dēļ "Liepāja" jau pirmajā puslaikā bija spiesta nomainīt divus aizsardzības grupas spēlētājus Iļju Korotkinu un Vladislavu Sorokinu.
Piektdien otrā apļa ievadā "Tukums 2000" mājās ar 5:0 sagrāva "Jelgavu", bet "Auda" viesos ar 2:1 uzveica "Super Nova" komandu. Sestdien "Grobiņa" ar 1:1 cīnījās neizšķirti ar "Daugavpili", un RFS viesos ar 4:3 pārspēja "Ogre United".
RFS ar 25 punktiem desmit spēlēs ir līdere, "Riga" komandai ir 23 punkti, "Auda" iekrājusi 22 punktus. Aiz labāko trijnieka "Daugavpilij" ir 14 punkti, "Super Nova" tikusi pie 13 punktiem, un labāko sešinieku ar 12 punktiem noslēdz "Liepāja". "Grobiņai" ir desmit punkti, pa astoņiem izcīnījušas "Tukums 2000" un "Jelgava", bet trīs punktus guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.