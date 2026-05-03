Marko Rubio piestrādā par kāzu dīdžeju. VIDEO
ASV valsts sekretārs Marko Rubio savam plašajam pienākumu klāstam pievienojis arī kādu neparastu — kādā kāzās viņš piestrādājis par dīdžeju.
MOMENTS AGO, BEHIND THE SCENES—Our Great Secretary of State @MarcoRubio DJ’s weddings too! Here he is in action tonight at a family wedding…— Dan Scavino Jr.🇺🇸🦅 (@DanScavino) May 3, 2026
Video, kurā Rubio redzams pie dīdžeja pults kāzu ballītē, mikroblogošanas vietnē “X” publicējis Baltā nama personāla vadītāja vietnieks Dens Skavino.
54 gadus vecais Rubio bija dīdžejs kādās “ģimenes kāzās” Maiami, taču medijos netiek minēta sīkāka informācija.
“The New York Post” atgādina, ka bijušais Floridas štata senators Rubio, kuru bieži dēvē par “visu lietu sekretāru”, prezidenta Donalda Trampa administrācijā pilda vairākas funkcijas — viņš ir ne tikai valsts sekretārs, bet arī nacionālās drošības padomnieks un Nacionālā arhīva galvenais arhivārs. Viņš ir pirmais valsts sekretārs kopš Henrija Kisindžera prezidenta Ričarda Niksona administrācijā, kurš pilda arī nacionālās drošības padomnieka funkcijas.
Laikraksts norāda, ka Rubio nebūt nav vienīgais dīdžejs Baltajā namā. Tramps ir slavens ar to, ka dīdžejo savā Floridas rezidencē “Mar-a-Lago” rīkotajās ballītēs.