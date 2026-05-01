EP pieņem likumprojektu par pirmajiem ES standartiem kaķu un suņu aizsardzībai
Eiropas Parlaments (EP) pieņēmis likumprojektu par pirmajiem Eiropas Savienības (ES) standartiem kaķu un suņu aizsardzībai, informēja EP preses sekretāre Latvijā Kristīne Liepiņa.
Pieņemtā likumprojekta mērķis ir apturēt ļaunprātīgu praksi, ierobežot nežēlīgas uzņēmējdarbības metodes un aizsargāt kaķu un suņu veselību. Ar 558 balsīm "par", 35 "pret" un 52 atturoties EP deputāti deva zaļo gaismu pirmajiem ES standartiem attiecībā uz kaķu un suņu audzēšanu, izmitināšanu, izsekojamību, importu un apiešanos ar tiem.
Jaunā regula, par kuru jau panākta vienošanās ar ES Padomi, paredz, ka visi ES turētie suņi un kaķi obligāti jāmikročipē un jāreģistrē sadarbspējīgās valstu datubāzēs. Pārdevējiem, audzētājiem un patversmēm būs četri gadi no tiesību akta stāšanās spēkā, lai prasībām sagatavotos, bet lolojumdzīvnieku īpašniekiem, kuri dzīvniekus nepārdod, - 10 gadi suņiem un 15 gadi kaķiem.
Regula aizliedz suņu un kaķu audzēšanu ar pārspīlētām vai pārmērīgām iezīmēm, kas rada būtisku veselības apdraudējumu, kā arī pārošanu starp vecākiem un pēcnācējiem, vecvecākiem un trešās radniecības pakāpes pēcnācējiem, starp brāļiem un māsām, kā arī pusbrāļiem un pusmāsām. Aizliegta arī dzīvnieku sakropļošana izstāžu vai sacensību vajadzībām un piesiešana, izņemot ārstniecības gadījumus, kā arī dzelkšņu un savelkošu kakla siksnu bez drošības gredzena izmantošana.
Suņiem un kaķiem, kas importēti pārdošanai no trešām valstīm, pirms ievešanas ES jāievada mikročips un pēc tam dzīvnieks jāreģistrē valsts datubāzē. Lolojumdzīvnieku īpašniekiem, kas ierodas ES, vismaz piecas darbdienas pirms ierašanās jāreģistrē mikročipētais dzīvnieks datubāzē, ja vien tas jau nav reģistrēts ES valsts datubāzē.
Tiesību akts tagad vēl jāpieņem ES Padomei, pirms tas var stāties spēkā.
EP norāda, ka aptuveni 44% ES iedzīvotāju pieder lolojumdzīvnieki, un 74% uzskata, ka to labturība būtu labāk jāaizsargā. Suņu un kaķu tirdzniecības vērtība ES sasniedz 1,3 miljardus eiro gadā.