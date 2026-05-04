Latvijā ir tikai trīs 4. maija ielas. Kur tās ir un kā ieguva savu vārdu? VIDEO
Latvijā ir divas pilsētas un viens ciems, kur ielas nosauktas 4. maija vārdā par godu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pieņemšanas dienai 1990. gadā. Viena no tām atrodas Latgalē, otra Sēlijā, bet trešā Kurzemē. Tās visas savu nosaukumu ieguvušas atbrīvojoties no padomju okupācijas laikā piešķirtajiem vārdiem, divos gadījumos tikai aizstājot vienu ciparu ar citu.
Daudzās Latvijas pilsētās (piemēram, Rīgā, Cēsīs, Dundagā un citviet) ir sastopama Maija iela bez konkrēta datuma (šīs ielas Maija nosaukumu pārsvarā ieguva, no to nosaukumiem “atkabinot” padomju laika mantojumu – ciparu 1. vai 9.. Lai gan iedzīvotāji to bieži asociē ar svētku mēnesi, precīzāks valsts svētku godināšanas veids ir tieši ar datumu “4. maijs”, norādījis Valsts valodas centra galvenais lingvists Agris Timuška.
Aglona: mākslinieku un amatnieku iela
Pirmā vieta Latvijā, kurā kādai ielai piešķirts 4. maija nosaukums ir Aglonas ciems Preiļu novadā. Tā to ieguva drīz vien pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas deklarācijas pieņemšanas 1990. gadā, nomainot padomju laikā piešķirto 1. maija ielas nosaukumu.
Aglonā 1. maija ielas nosaukums tolaik tika uztverts kā pārāk cieši saistīts ar komunistisko ideoloģiju, tādēļ tika nolemts to aizstāt ar jauno valstisko svētku datumu. Iela ir pazīstama kā “mākslinieku un amatnieku iela”. Interesanti, ka ielas nosaukuma zīmi, kas rotāja šo ielu, savulaik paša rokām izgatavoja vietējais koktēlnieks un 4. maija ielas iedzīvotājs Genādijs Silis, vēstīja Latvijas Radio.
Ilūkste: no padomijas uz neatkarības gatvi
Vienā no Sēlijas centriem - Ilūkstē atrodas nevis 4. maija iela, bet gan gatve. Tā savu nosaukumu arī ieguva teju vienā laikā ar Aglonu, atbrīvojoties no okupācijas laikā piešķirtā “Padomju ielas” nosaukuma.
4. maija gatve atrodas Ilūkstes daļā, kuras apbūve un infrastruktūra attīstījās 20. gadsimta otrajā pusē.
Talsi: vēstures pārpratums
Talsos 9. maija iela par 4. maija ielu tika pārdēvēta tikai pirms četriem gadiem. Līdz pat 2022. gadam Talsos bija 9. maija iela, kura tā tika nosaukta 1975. gadā, atzīmējot 30 gadus kopš Otrā pasaules (padomju terminoloģijā – Lielā Tēvijas) kara beigām. Tikai pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Talsu novada pašvaldība atģidās, ka tā kā nāktos pārdēvēt 9. maija ielu. Talsi bija palikusi vienīgā pilsēta Latvijā, kurā vēl vairāk nekā 30 gadus pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas pastāvēja 9. maija iela.
Atšķirībā no daudzām citām Latvijas pilsētām, kur “padomju datumus” nomainīja uzreiz pēc neatkarības atjaunošanas, Talsos 9. maija iela saglabāja savu nosaukumu vēl vairāk nekā 30 gadus. Tas bieži tika skaidrots ar to, ka iela bija kļuvusi par pierastu pilsētas daļu un iedzīvotāji nevēlējās liekas raizes ar adrešu maiņu. Ielas pārdēvēšanas laikā pilsētā notika karstas diskusijas, kā tad labāk saukt šo ieliņu privātmāju rajonā. Viena no idejām bija to pārdēvēt par Tirgoņu ielu, kā to sauca starpkaru Latvijas laikā, bet šī ideja atsaucību neguva.
Ielu gribēja pārdēvēt arī vienkārši par Maija ielu. To, savukārt, neakceptēja Valsts valodas centrs. “Ja nosaukums ir vienkārši Maija iela, tas pēc būtības neko īpašu neapzīmē. Un tikko ir klāt tas cipars, tad tā jau ir pavisam cita nozīme? Tas nozīmē konkrētu datumu, un šajā gadījumā tas, protams, ir pozitīvi vērtējams notikums - 4. maijs kā Valsts svētki,” vērtēja Agris Timuška.