“Tu būsi mans draugs”: Liepājā atklās Imantam Kalniņam veltītu fotoizstādi
Godinot izcilo latviešu komponistu Imantu Kalniņu 85 gadu jubilejā, Liepājas Latviešu biedrības namā radīta īpaša fotoizstāde “Tu būsi mans draugs” – smalks, emocionāli piesātināts veltījums māksliniekam, kura daiļrade kļuvusi par neatņemamu Latvijas kultūras un mūzikas sastāvdaļu.
Kā informē Liepājas latviešu biedrības namā, fotoizstāde piedāvā unikālu iespēju ielūkoties Imanta Kalniņa radošajā un personīgajā ceļā Liepājā, pilsētā, ar kuru viņa vārds un mūzika ir cieši saistīti. Kā Liepājas himnas autors, Imants Kalniņš kļuvis par vienu no tās garīgajiem līdzgaitniekiem, kura daiļrade iemieso pilsētas identitāti, noskaņu un vērtības. Izstādē eksponētās, līdz šim mazāk publiski skatītās fotogrāfijas ļauj ieraudzīt ne vien komponistu, bet arī personību – klātesošu, domīgu, laika un vietas izjūtā sakņotu.
Fotogrāfijās Imants Kalniņš redzams dažādos viņa dzīves un radošās darbības posmos, komponists iemūžināts gan koncertos, gan aktīvā radošajā procesā. Kadrā notverti spilgti mirkļi gan no leģendārā festivāla “Liepājas Dzintars”, kurā komponists sniedz interviju valsts televīzijai, gan no Kalniņa 1971. gadā sarakstītās pirmās latviešu rokoperas “Ei, jūs tur!”, kas uzskatāma par šāda žanra pirmiestudējumiem Padomju Savienībā. Fotogrāfijā iemūžināta aina ar aktrisi Ievu Akurateri priekšplānā.
Izstādē iekļauts arī unikāls fotogrāfiju triptihs no Liepājas teātra izrādes “Stikla zvērnīca” mēģinājumu procesa 1969. gadā, kad šis darbs pirmo reizi tika iestudēts Latvijā.
Vienā no fotogrāfijām redzams Imants Kalniņš kopā ar aktieri Valdemāru Zandbergu, kā arī apskatāms mirklis no festivāla “Liepājas vasara” noslēguma koncerta, kur Imanta Kalniņa mīlestības caurstrāvoto Sesto simfoniju atskaņo Liepājas Simfoniskais orķestris un Valsts akadēmiskais koris “Latvija” diriģenta Māra Sirmā vadībā. Atsevišķos kadros komponists redzams gan pie skatuves, gan skatītāju rindās kopā ar sievu Agru Kalniņu.
“Tu būsi mans draugs” ir ne tikai izstāde, bet arī simbolisks satikšanās brīdis starp mākslinieku un viņa klausītājiem, starp pagātni un tagadni, starp personību un pilsētu. Tā ir iespēja vēlreiz apliecināt to, cik dziļas saknes Imanta Kalniņa daiļrade ir dzinusi veselas paaudzes muzikālajā identitātē, kļūstot par neatņemami nozīmīgu Latvijas kultūras daļu.
Izstādes idejas autore un iniciatore ir Liepājas Latviešu biedrības nama vadītāja Vita Hartmane, kuras personīgā cieņa un mīlestība pret Imanta Kalniņa daiļradi ir kļuvusi par iedvesmas avotu šīs izstādes īstenošanai.
Izstādes izveidē izmantotas Ulda Brieža fotogrāfijas, materiāli no koncertdārza “Pūt, vējiņi!” (Pētera Jaunzema fotogrāfijas) un Liepājas teātra arhīviem, materiāli no Ivetas Vēveres pārziņā esošā Liepājas Simfoniskā orķestra arhīva (Jāņa Vecbrāļa foto), kā arī fotogrāfijas no Austras Pumpures personīgās foto kolekcijas.
No 5. maija līdz 4. jūnijam izstāde bez maksas apskatāma Liepājas Latviešu biedrības nama foajē. Izstāde tapusi ar Liepājas valstspilsētas finansiālo atbalstu.