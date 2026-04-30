Pēc iekasēta vairāk nekā miljona Jūrmala skaidro, vai atkal cels iebraukšanas maksu
Pēc tam, kad iebraukšanas maksa Jūrmalā šogad pieauga no trim līdz pieciem eiro, daudziem autovadītājiem radies jautājums — vai cena varētu kāpt vēlreiz?
Vēlreiz celt iebraukšanas maksu Jūrmalā šogad nav plānots, ceturtdien domes sēdē informēja pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs.
Apstiprinot pašvaldības 2025. gada pārskatu, opozīcijas deputāts Uldis Kronblūms (P) atsaucās uz dokumentā pausto, ka pērn pieņemts lēmums par nodevas paaugstināšanu līdz pieciem eiro, to pamatojot ar nepieciešamību sabalansēt budžeta ieņēmumus ar izmaksām. Viņš jautāja, vai arī šogad nav plānota maksas celšana.
Stobovs, atbildot uz domnieka jautājumu, sacīja, ka pašlaik pašvaldības finanšu situācija ir stabila, tāpēc maksas celšanas nav paredzēta.
Jau ziņots, ka pašvaldība par iebraukšanas caurlaižu izsniegšanu gada pirmajos divos mēnešos, kad spēkā ir jauna caurlaides cena, iekasējusi 1 128 235 eiro.
Vienlaikus pašvaldība norāda, ka 2026. gada janvārī un februārī klienti, kuriem piešķirtas caurlaides ar atbrīvojumu vai atvieglojumu, veidoja 23% no kopējā skaita.
Tāpat vēstīts, ka šogad no trīs līdz pieciem eiro pieaugusi iebraukšanas maksa Jūrmalā.
Saskaņā ar grozījumiem saistošos noteikumiem dienas iebraukšanas maksa no līdzšinējiem trim eiro palielināta uz pieciem eiro. Savukārt ilgtermiņa caurlaižu cenas aptuveni dubultotas - no desmit eiro uz 20 eiro par nedēļas caurlaidi, no 31 eiro uz 60 eiro par mēneša caurlaidi, no 55 uz 100 eiro par trīs mēnešus derīgu caurlaidi.
Pusgada caurlaide maksā 180 eiro 107 eiro vietā, bet gadu derīga caurlaide - 270 eiro līdzšinējo 180 eiro vietā.
Mainīta arī nodevas samaksas kārtība - nodevas samaksu dienas caurlaides maksas aparātos nevarēs veikt skaidrā naudā, bet tikai ar maksājumu karti. Saglabāta iespēja ar skaidru naudu norēķināties Jūrmalas administrācijas ēkā Jomas ielā 1/5 Majoros.
Domes vadība kā galveno argumentu cenu celšanai minējusi satiksmes intensitātes mazināšanu. Izmaiņām iebilda opozīcija, tostarp pieļaujot, ka cenu celšanai būs negatīva ietekme uz tūristu pieplūdumu, kas savukārt negatīvi ietekmēs vietējos uzņēmējus.
Kā aģentūru LETA informēja pašvaldībā, satiksmes intensitāte Jūrmalā pēdējos trīs gados ir saglabājusies nemainīgi augstā līmenī: 2024. gadā Jūrmalā reģistrēti 4,4 miljoni iebraukšanas reižu, no 2022. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 30. septembrim - 4,3 miljoni reižu, no 2023. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 30. septembrim - 4,5 miljoni reižu.
Caurlaide ir nepieciešama iebraukšanai īpašā režīma zonā, kas atrodas posmā no Lielupes tilta līdz Vaivariem. Tā nav nepieciešama, pārvietojoties citās Jūrmalas teritorijās, ja vien netiek šķērsota noteiktā īpaša režīma zona.
Arī turpmāk atbrīvojums no nodevas vai atvieglojums nodevas maksai būs jūrmalniekiem, personām, kurām pieder nekustamais īpašums Jūrmalā, jūrmalnieku ģimenes locekļiem, Jūrmalā studējošajiem un skolēnu vecākiem, Jūrmalā strādājošajiem noteiktām darbības nozarēm, juridiskajām personām noteiktām darbības nozarēm, daudzbērnu ģimenēm, personām ar invaliditāti, ārstniecības iestāžu, kuras ir noslēgušas sadarbības līgumus ar Jūrmalas pašvaldību, pacientiem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.
Iebraukšanas maksa Jūrmalas īpaša režīma zonā ir spēkā kopš 1996. gada. No nodevas samaksas iekasētie līdzekļi tiek izlietoti tūrisma un kūrorta infrastruktūras attīstībai, piemēram, pastaigu vietu, atpūtas vietu labiekārtošanai un uzturēšanai, pludmales kopšanai.