"Viņa bija trausla un maiga dvēsele" - Mārupes Valsts ģimnāzija publisko atvadu vārdus Sofijai Sārai Kundeckai
Atvadu vārdus 16 gadus vecajai Sofijai Sārai Kundeckai "Facebook" lapā publiskojusi meitenes nu jau bijusī mācību iestāde Mārupes Valsts ģimnāzija. Jauns.lv jau vēstīja, ka Sofija kopš 16. marta bija bezvēsts pazudusi, bet 28. aprīlī viņa atrasta mirusi.
"Mūsu skolas gaitenis ir kļuvis par vienu smaidu klusāks... taču mūsu sirdīs Sofijas gaisma neizdzisīs nekad. Viņa bija trausla un maiga dvēsele, kas ienesa siltumu katrā skatienā un katrā izrunātajā vārdā.
Lai katrs labs vārds un silts smaids kļūst par mazu gaismiņu, kas pavada Sofiju tur, kur valda mūžīgs miers un gaisma. Sofija, Tu vienmēr biji, esi un paliksi mūsējā! Izsakām visdziļāko līdzjūtību Sofijas tuviniekiem," teikts ierakstā.
Jau vēstīts, ka pirms nepilna pusotra mēneša plašu rezonansi sabiedrībā izraisīja 2009. gadā dzimušās Sofijas Sāras Kundeckas pazušana. Meitene 16. martā ap pulksten 15.00 bija izgājusi no izglītības iestādes Mārupes novadā, un pazuda.
28. aprīlī pulksten 19.04 Valsts policija informēja, ka bezvēsts prombūtnē bijusī, 2009. gadā dzimusī Sofija Sāra Kundecka ir atrasta bez dzīvības pazīmēm.
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Sofijas Sāras Kundeckas tuviniekiem.