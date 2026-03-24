FOTO: "Bezvests.lv"/"Facebook".
112
Šodien 15:06
Plānoti kārtējie 16 gadus vecās Sofijas meklēšanas darbi: "Bezvests.lv" izplata paziņojumu
Šo sestdien, 28. martā plkst. 10:00, plānots uzsākt kārtējos meklēšanas darbus uz ūdens Daugavā saistībā ar pazudušo 16 gadus veco Sofiju, "Facebook" profilā ziņo organizācija "Bezvests.lv"
Kā ziņo organizācija, nepieciešama brīvprātīgo palīdzība: vajadzīgas motorlaivas un profesionālie zemūdens sonāri. Meklēšana tiks veikta sadarbībā ar Valsts policiju.
"Bezvests.lv" vērš uzmanību, ka šie nav masveida meklēšanas darbi. "Kājnieku grupas jau ir nokomplektētas un šobrīd papildu brīvprātīgos nepiesaistām," teikts paziņojumā.
Biedrība aicina atsaukties tikai tos, kuri šajā situācijā var būt tiešām noderīgi:
- motorlaivu īpašniekus (līdz 5 laivām darbam Daugavas posmā jūras virzienā)
- cilvēkus, kuriem ir specializēts aprīkojums profesionālie sonāri/ ehokameras.
Parastie makšķerēšanas eholoti šajos apstākļos, diemžēl, nav piemēroti. Ja jums ir iespēja un esat gatavi palīdzēt sestdien, lūdzu, rakstiet privātajā ziņā vai atstājiet savu kontaktinformāciju, informē organizācija.