"Bezvests.lv" sniedz jaunāko informāciju par 16 gadus vecās Sofijas meklēšanu un lūdz sabiedrību pievērst uzmanību kādai būtiskai niansei
Šo sestdien organizācija "Bezvests.lv" sadarbībā ar Valsts policiju veica meklēšanas darbus uz ūdens un Daugavas piekrastes zonā saistībā ar 16 gadus vecās Sofijas pazušanu.
Kā informē organizācija, meklēšanā piedalījās brīvprātīgie, pazudušās meitenes radinieki un tuvinieki. Atsaucās arī cilvēki, kuri palīdzēja ar laivām un veica upes posma pārbaudi jūras virzienā.
Diemžēl šobrīd Sofiju atrast nav izdevies. Meklēšanas darbi turpinās.
"Bezvests.lv" aicina pievērst īpašu uzmanību: ja uz ūdens vai Daugavas krastā Akmens tilta rajonā un lejup pa straumi pamanāt kādu sporta apavu vai jaku, kas redzama fotogrāfijā, lūdzu, ziņojiet organizācijai "Bezvests.lv".
Jau vēstīts, ka Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Dienvidu iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2009. gadā dzimušo Sofiju Sāru Kundecku, kura šā gada 16. martā ap pulksten 15.00 izgāja no izglītības iestādes Mārupes novadā, un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta.