Izskanējušas bažas, ka 16 gadus vecā Sofija iekritusi Daugavā. Steidzīgi nepieciešamas motorlaivas
Izskanējušas bažas, ka pirmdien, 16. martā, bezvēsts pazudusī 16 gadus vecā Sofija Sāra Kundecka iekritusi Daugavā.
Uzņēmēja Inese Vakse sociālajos tīklos ziņo, ka viņas draudzenes ģimenē notikusi traģēdija - pirmdienas vakarā Daugavā pazudusi viņas 16 gadus vecā meita Sofija. "Laiks iet, un mēs darām visu, lai viņu atrastu. Sestdien, 21. martā no plkst. 9.00 organizējam brīvprātīgo meklēšanu Daugavā — no Akmens tilta līdz jūrai. Būs cilvēki krastos, droni, piedalās arī organizācija "BezVests" un policija, bet ļoti pietrūkst motorlaivu," ziņo Vakse.
"Ja Tev ir laiva vai jebkāds ūdens tranporta līdzeklis un vari palīdzēt (vai zini kādu, kam ir): lūdzu sazinies ar Rūtu – 29872963. Varbūt tieši Tu vai Tavs draugs šobrīd var būt izšķirošais."
Jau ziņots, ka 2009. gadā dzimusī Sofija Sāra Kundecka 16. martā ap pulksten 15.00 izgāja no izglītības iestādes Mārupes novadā, un līdz šim brīdim viņas atrašanās vieta nav zināma. Likumsargi ziņoja, ka meitene, iespējams, varēja atrasties Vecrīgas apkaimē, taču līdz šai dienai viņas atrašanās vieta joprojām nav noskaidrota.
Sofijas pazīmes:
-
Augums: 165 cm
-
Miesas būve: smalka
-
Mati: gaiši brūni, līdz pleciem
-
Apģērbs: tumši pelēka jaka, tumši brūnas džinsu bikses, zili "Adidas" apavi, adīta cepure
-
Personīgie priekšmeti: līdzi nebija personīgo mantu, tikai virsdrēbes.
Valsts policija un bezvēsts.lv aicina ikvienu, kuram ir jebkāda informācija par Sofijas atrašanās vietu, nekavējoties sazināties pa tālruņa numuru 112 vai 67085938. Meitenes meklēšana turpinās, un jebkura sniegtā informācija var būt ļoti svarīga.