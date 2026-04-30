Drāmai Baltijas jūrā līdzi sekoja visa pasaule: Vācijas piekrastē iestrēgušais kuprvalis beidzot devies mājup
Kuprvalis, kuru Vācijas mediji iesauca par Timiju un kurš vairāk nekā mēnesi bija iestrēdzis Baltijas jūras seklajos ūdeņos Vācijas piekrastē, ar speciāli pielāgotu baržu tiek transportēts Ziemeļjūras virzienā, vēsta ārvalstu mediji.
Sarežģītā glābšanas operācija norisinājās otrdien, kad Vācijas speciālistiem, izmantojot drošības siksnas un krastā speciāli izraktu tranšeju, izdevās lielo, 12–15 metrus garo un spēkus zaudējušo zīdītāju ievilkt daļēji nogremdētā baržā.
Kā vēsta ārvalstu mediji, trešdien šis neparastais transports jau sekmīgi iegāja Dānijas teritoriālajos ūdeņos. Plānots, ka, mērojot ceļu gar Dānijas ziemeļu galu un šķērsojot Skageraka šaurumu, barža sasniegs Ziemeļjūru, lai beigu galā nogādātu vali atpakaļ viņa īstajās mājās – Atlantijas okeānā.
Jau ziņots, ka pasaule neatlaidīgi sekoja līdzi 12–15 metru lielā krupvaļa gaitām, kurš pie Vācijas piekrastes bija iestrēdzis smiltīs. Valis bija ļoti novārdzis.
Vietne “yacht.de” norāda, ka Baltijas jūra nav kuprvaļu dabiskā dzīves vieta, jo tā nav pietiekami sāļa, tur nav pietiekami daudz barības un tādējādi milzeņi novārgst barības meklējumos. Papildu apdraudējumu rada ļoti aktīvā kuģu satiksme, zvejnieku tīkli un zemūdens trokšņi.
Nav īsti skaidrs, kādēļ šie milži tomēr iemaldās Baltijas jūrā. Okeāna pētījumu centra speciālists Jans Dīrkings pieļauj iespēju, ka vaļi seko zivju bariem, kas mēdz iepeldēt no Ziemeļjūras. Pavasarī kuprvaļi parasti migrē no dienvidu ziemošanas vietām uz barošanās vietām tālos ziemeļos, un atsevišķi eksemplāri, sevišķi jauni tēviņi, var apmaldīties un nokļūt Baltijas jūrā