Bite, Apodziņš, Priede, Egle - elektrovilcieniem dod vārdus un aicina doties dabā
Lai rosinātu interesi atpūsties dabā un ikdienā atgādinātu par meža vērtību daudzveidību, "Vivi" kopā ar AS “Latvijas valsts meži” (LVM) uzsāk iniciatīvu, kurā tiks doti vārdi visiem 32 elektrovilcieniem.
29. aprīlī piešķirti pirmie četri vārdi – bite, apodziņš, priede, egle – un prezentēta karte ar LVM atpūtas vietām, kurās var ērti nokļūt ar vilcienu. Turpmāk ik mēnesi vārdi tiks doti nākamajiem četriem vilcieniem.
Vārdus vilcieniem izvēlējās LVM eksperti, atlasot Latvijai raksturīgo koku, putnu, dzīvnieku un dabas velšu nosaukumus, kas atspoguļo mūsu mežu daudzveidību un bagātību.
“LVM Rekreācija un vide” direktore Ieva Sīpola norāda: “26 gadu laikā, kopš AS "Latvijas valsts meži" dibināšanas, uzņēmums valsts mežos izveidojis un ikdienā rūpējas par vairāk nekā 300 bezmaksas atpūtas vietām – dabas takām, velomaršrutiem, skatu torņiem un labiekārtotām atpūtas zonām.
Sadarbībā ar "Vivi" vēlamies ikvienu iedvesmot jauniem piedzīvojumiem dabā un iedrošināt izmantot šo iespēju – ar vilcienu doties atpūsties dabā.
Latvijas valsts meži, atšķirībā no daudzām citām valstīm, ir brīvi pieejami ikvienam jebkurā laikā – tā ir unikāla iespēja pavadīt laiku svaigā gaisā. Turklāt daudzus galamērķus iespējams viegli sasniegt arī ar vilcienu. Plānojot velobraucienus, garākus vai īsākus pārgājienus, noderēs jaunā atpūtas vietu karte, kurā līdzās izvēlētajām stacijām piemeklētas tuvākas un tālākas atpūtas vietas Latvijas valsts mežos."
"Vivi" valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors skaidro: “Vārdu došana vilcieniem ir izplatīta prakse kā Eiropā, tā pasaulē, bet pieejas, kā to darīt, ir ļoti atšķirīgas.
Mēs gribējām, lai "Vivi" vilcienu vārdi ikdienā aicina pasažierus novērtēt un rūpēties par dabu – gan izvēloties videi draudzīgu transportu – elektrovilcienus, gan dodoties dabā un saudzējot to.
Martā veiktā iedzīvotāju aptauja par būšanu mežā un vilcienu lietošanu liecina, ka šobrīd tikai trešdaļa aptaujāto* norāda, ka mēdz izmantot vilcienu, lai brauktu atpūsties pie dabas. Tā radās ideja veidot kopīgu iniciatīvu ar “Latvijas valsts mežiem”. Vienlaikus Bite ir vārds, ko mūsu pasažieri dzeltenajiem elektrovilcieniem bija iedevuši jau sen."
Pirmie četri vilcieniem dotie vārdi ir bite, apodziņš, priede, egle. Bites ir vienas no galvenajām apputeksnētājām dabā – pļavās, laukos, dārzos un arī mežos. Apodziņš šogad ir izziņots par 2026. gada putnu Latvijā un ir viena no mazākajām pūcēm Eiropā. Priede ir otra izplatītākā koku suga Latvijā, to plaši izmanto gan kokrūpniecībā, gan arī mežu atjaunošanā. Priežu jaunaudzes, kociņiem strauji augot, intensīvi piesaista oglekli, tā mazinot klimata pārmaiņas. Savukārt egles spēj turēties un pielāgoties sniega lielajam svaram un augt relatīvi vēsā klimatā, kas to vēsturiski padarījusi ne vien par Latvijas, bet daudzu ziemeļu zemju vērtīgu resursu.