LVM aicina svinēt ANO Starptautisko Meža dienu
Par godu ANO Starptautiskajai Meža dienai, ko visā pasaulē atzīmē 21. martā, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) šogad īsteno vairākas izglītojošas iniciatīvas, aicinot skolas izzināt mežu nozīmi dabā un ekonomikā.
Lai veicinātu skolēnu izpratni par mežu bioloģisko daudzveidību, LVM aicina martā tradicionālos stundu zvanus skolās aizstāt ar putnu dziesmām. Šim nolūkam radīts īpašs audio ieraksts ar Latvijā sastopamu putnu balsīm, simboliski ienesot mežu skolas ikdienā. Desmit minūšu laikā ir iespēja saklausīt gan tipiskas meža putnu sugas, gan arī mežmalā un lauku ainavā sastopamas. Dzied zaļžubīte, ciglis, grieze, pelēkais strazds, brūnspārnu ķauķis, lielā zīlīte, dzeguze, žubīte, svirlītis, mazais mušķērājs, dzērve, sarkanrīklīte, zilzīlīte.
Ideja aizgūta no iniciatīvas “Ulba Čiulba School”, ko īsteno Lietuvas valsts mežu apsaimniekotājs. Tās mērķis ir sniegt iespēju skolēniem mācību dienas laikā klausīties dabas skaņas un tuvāk iepazīt meža vidi.
Balso par jauniešu video vēstījumiem
Vienlaikus LVM stipendiju konkursa “LVM Bioekonomikas skola” trešās, noslēdzošās kārtas dalībnieki par godu ANO Starptautiskajai Meža dienai radījuši video vēstījumus par šī gada konkursa tēmu – “Ķer oglekli kokā”.
Video vēstījumi tapuši pēc konkursa dalībnieku bioekonomikas ekspedīcijas, kuras laikā gandrīz 40 vidusskolēni no visas Latvijas kopā ar meža nozares ekspertiem atklāja, ko nozīmē ilgtspējīga mežsaimniecība un atbildīga mežu atjaunošana, kā arī guva plašāku ieskatu par koksnes pārstrādi un izpēti sadarbībā ar LVMI “Silava”, AS “Latvijas Finieris” un Latvijas Koksnes ķīmijas institūtu.
LVM vides izglītības vadītāja Līga Abizāre stāsta: “LVM Bioekonomikas skolā vislielāko uzmanību šogad jaunieši veltīja tēmai “Ķer oglekli kokā”, atklājot koksni kā oglekļa noliktavu – ilgtspējīgu materiālu, kas ir atjaunojams, plaši izplatīts Latvijā un videi draudzīgs. Koksnē uzkrātais ogleklis paliek noglabāts arī koksnes produktos, kurus varam lietot atkārtoti, nocirsto koku vietā stādot jaunus.”
Līdz 28. martam ikviens interesents aicināts "LVM Skolām" sociālo mediju platformā Youtube balsot par jauniešu veidotajiem video, atzīmējot “Patīk” savu favorītu.
Šī gada ANO Starptautiskās Meža dienas tēma “Meži un ekonomika” uzsver mežu būtisko lomu dabas bagātību un bioloģiskās daudzveidības veicināšanā, kā arī ieguldījumu labklājības veicināšanā.
Latvijā meži aizņem vairāk nekā pusi valsts teritorijas, nodrošinot gan ekosistēmu pakalpojumus, gan darba vietas, īpaši reģionos. Ilgtspējīga mežu apsaimniekošana ļauj saglabāt līdzsvaru starp dabas aizsardzību un ekonomisko attīstību – un dažkārt šī līdzsvara izpratne sākas ar vienkāršu ieklausīšanos putnu dziesmās.