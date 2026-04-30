Pirmizrādi piedzīvos filma “Mildas istaba”- stāsts par Latvijas pirmo filozofijas doktori
Režisores Kristīnes Želves dokumentārās spēlfilmas “Mildas istaba” svinīgā pirmizrāde notiks 4. maijā pl. 18.00, Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienā, kinoteātrī “Splendid Palace”, Nacionālā Kino centra rīkotā 4. maija Latvijas filmu maratona ietvaros.
Filma vēsta par izcilo Latvijas domātāju, pirmo Latvijas filozofijas doktori ar Sorbonnas universitātes grādu – Mildu Palēviču (1889–1972). Īpašs seanss un diskusija ar autoru piedalīšanos notiks 11. maijā pl. 19:30 kinoteātrī “Splendid Palace” cikla “Dokumentālā kino pirmdienas” ietvaros, aicinot arī svinēt Mildas vārda dienu.
“Mildas istaba” ir stāsts par sievietes balsi vēsturē – balsi, kas ilgi palikusi nepietiekami sadzirdēta, bet šodien iegūst jaunu skanējumu uz lielā ekrāna. Kristīnes Želves režisētā “Mildas istaba” ir dokumentāra spēlfilma, kas balstīta filozofes Mildas Palēvičas mūža garumā rakstītajās dienasgrāmatās. Deviņas klades, kas aptver laika posmu no 1911. līdz 1972. gadam, kļuvušas par pamatu stāstam par sievieti, kura savā laikā bija neērta un neiederīga it visur - starpkaru Latvijā uzskatīja, ka viņa dara „vīrietisku darbu, uzstādamās kā filozofe” un pārāk iekarst par sieviešu tiesībām; padomju Latvijā – pārāk „buržuāziska”, slavinot “reakcionārus domātājus” un cenšoties pielāgoties marksismam.
Filma uzdod aktuālu jautājumu arī šodien: ko nozīmē būt sievietei mātei un vienlaicīgi alkt pēc profesionālas izaugsmes? Divas harizmātiskas aktrises - Agnese Budovska un Indra Roga izspēlē Latvijas pirmās filozofijas doktores ar Sorbonnas grādu, sieviešu tiesību aktīvistes, triju bērnu mātes Mildas Palēvičas stāstu, kas balstās viņas mūža garumā rakstītajās dienasgrāmatās. Jaunas meitenes izglītības un mīlestības aklas, solo mātes pieredze, ambiciozas zinātnieces šķēršļu un pretestības pilnais ceļš, dramatiski likteņa triecieni, bet pāri visam – nelokāma apņēmība būt filozofei.
Stāsta viena no spilgtākajām Latvijas dokumentārā kino veidotājām - filmas režisore un scenārija autore Kristīne Želve: “Filozofes Mildas Palēvičas dzīvi un darbību varam skatīt no daudzām un dažādām perspektīvām, tomēr, pirms vairākiem gadiem sākot darbu pie filmas un rūpīgi studējot viņas rakstīto, izšķīros par labu tieši Mildas sievietes perspektīvai. Mildai Palēvičai, vēloties sevi apliecināt profesionāli kā zinātnieci, un vienlaikus esot sievietei un triju bērnu mammai, patriarhāli orientētajā sava laika sabiedrībā un nozarē nācās sastapties ar visiem sievietei paredzētajiem izaicinājumiem.
Palēvičai savulaik nodarīta ne viena vien netaisnība, un šodien, izstāstot viņas stāstu, mēs varam to ja ne izlabot, tad vismaz izgaismot. Turklāt caur Mildas stāstu ar mums runā vēl citi vēstures tumsā nogrimušie pagātnes sieviešu stāsti.”
Filmas nosaukums ir atsauce uz Virdžīnijas Vulfas darbu “Sava istaba” – simbolisku telpu, kas nepieciešama sievietei, lai radītu, domātu un piepildītu sevi profesionāli. “Mildas istabā” šī telpa kļūst gan burtiska, gan metaforiska – vieta, kurā saglabātas sievietes pieredzes liecības pusgadsimta garumā. Filmas nosaukums definē filmas vizualitāti, kurā operatora Andreja Rudzāta izsmalcinātais kadra redzējums un mākslinieces Ievas Stūres lakoniski precīzā scenogrāfija rada dažādas Mildas istabas – no vēstures tumsas izrautas baltas lapas, kuras piepilda un izgaismo Mildas Palēvičas pierakstītās liecības par piedzīvoto. Minimālisma estētikā risinātais stāsts ļauj koncentrēties uz aktrišu Agneses Budovskas un
Indras Rogas iemiesošanos Mildas tēlā, un saspēlē ar kino arhīva kadriem veidojot jaunus kontekstus un attiecības starp tajos fiksēto laiku un vietu, un laiku, kurā esam šobrīd.
Režija un scenārija autore Kristīne Želve, galvenajās lomās Agnese Budovska un Indra Roga. Filmas vizuālo pasauli veidojis operators Andrejs Rudzāts, māksliniece Ieva Stūre, bet oriģinālmūzikas autors ir Platons Buravickis, grimma māklsiniece Līga Krūze, montāžas režisore Paula Ločmele, skaņu režisors Pēteris Pāss, izpildproducente Dita Nitiša un producente Marta Bite.
Filma tapusi studijā “Bite Films” sadarbībā ar Nacionālo kino centru un Latvijas kultūras akadēmiju.
Filozofe Milda Palēviča (1889–1972) visu mūžu rakstīja dienasgrāmatu, – kopumā deviņas klades (pirmā nav atrodama) aptver laika posmu no 1911. līdz 1972. gadam un liecina par Palēvičas privātās un profesionālās dzīves līkločiem ar 20. gadsimta vēstures peripetijām fonā. Šodien Mildu Palēviču varam skatīt no dažādām perspektīvām – viņa ir ne tikai Latvijā pirmā filozofe ar doktores grādu, kas 1925. gadā aizstāvēts Sorbonnas universitātē Parīzē, bet arī akadēmiskās estētikas iedibinātāja Latvijā.
20. gs. 20.–30. gados Palēviča aktīvi iesaistījās dažādās sabiedriskajās aktivitātes, publiski polemizējot par sieviešu tiesībām, kā arī dibinot un vadot Sieviešu darba tiesību aizsardzības biedrību Open Door. Palēviča pieder personību kategorijai, kuras dēvējam par “laikmeta lieciniekiem”, jo savā mūžā pieredzējusi teju visas 20. gadsimta lielās ģeopolitiskās transformācijas Eiropā un Latvijā, un arī personiskā līmenī ir unikāla un gana dramatiska likteņa nesēja – viņas dzīves gājums ietver iesaistīšanos revolucionārā pagrīdes kustībā pusaudzes gados, arestu un Butirku cietuma pieredzi, attiecības ar savu krievu valodas skolotāju Ķeniņas ģimnāzijā, dzejnieku Falliju jeb Konrādu Bulānu (1877–1915), un divus šajā savienībā dzimušus bērnus, solo mammas statusu dažādos laikaposmos, divu bērnu neārstējamu saslimšanu un nāvi, trešā bērna vairākkārtīgus arestus, cietumus un izsūtījumu, pusaugu mazmeitas traģisku bojāeju, izolētību starpkaru Latvijas zinātnes telpā un persona non grata statusu padomju periodā, kā arī desmit gadus ilgu neveiksmīgu cīņu par savas grāmatas „Estētiskās domas attīstība Latvijā XIX gs. un XX gs. 1. pusē” publicēšanu. Grāmata nāk klajā 2021. gadā apgādā „Neputns” kopā ar Palēvičas dienasgrāmatu korpusu, kas pēc producentes un Mildas Palēvičas mazmazmeitas Martas Bites iniciatīvas kļūst par dokumentārās filmas „Mildas istaba” pamatu. Filmas versijā par filozofes daudzšķautņaino dzīves gājumu režisore Kristīne Želve izvēlējusies tieši Palēvičas sievietes perspektīvu, kas ietver pieaugšanu, dažādās sociālās lomas un sievietes zinātnieces nevienkāršo ceļu.