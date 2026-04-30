VIDEO: pārbaudē konstatēts, ka ugunsdzēsēju darbs Vārnu ielā var tikt apgrūtināts
Ņemot vērā Grīziņkalna apkaimē plānoto satiksmes organizācijas izmaiņu ieviešanas noslēgumu, 29. aprīlī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) ar autokāpni apsekoja teritorijas pieejamību un identificēja iespējamos šķēršļus operatīvajam transportam.
Apsekošanas laikā konstatēts, ka Vārnu ielā izbūvētais modālais filtrs un apgriešanās vieta, lai arī ārkārtas situācijās ir pārvietojami, var kavēt operatīvo dienestu nokļūšanu notikuma vietā.
Reaģējot uz konstatēto, Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments šodien, 30.aprīlī, ir veicis norobežojošo elementu pārvirzīšanu un tuvākajā laikā tiks uzstādītas ceļa zīmes Nr. 301 "Iebraukt aizliegts" Vārnu ielas modālajā filtrā, vienlaikus nodrošinot operatīvā transporta caurbraukšanas iespējas.
Jau vēstīts, ka pretēji daļas iedzīvotāju iebildumiem Rīgas pašvaldība pagaidām neplāno atteikties no satiksmes izmaiņām Grīziņkalnā. Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas vadītāja Marta Kotello (P) iepriekš skaidroja, ka pašvaldība pusgadu testēs izmaiņu ietekmi un tikai tad lems par turpmāko rīcību.
Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš aģentūrai LETA apstiprināja, ka šajā testēšanas periodā teritorija tiek regulāri apsekota, kā arī notiek saziņa ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, lai rastu risinājumus un nekavētu mediķu brigāžu darbu. Tāpat aptuveni trīs mēnešu laikā departaments plāno sniegt starpziņojumu par situāciju apkaimē.
Tikmēr sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" ir savākti jau vairāk nekā 2700 parakstu par satiksmes reorganizācijas izmaiņu atcelšanu. Privātās iniciatīvas ierosinātājs Vjačeslavs Makarovs pašvaldībai pārmet, ka lēmumi ir nesamērīgi, nepietiekami pamatoti ar datiem un ieviesti bez apkaimes iedzīvotāju iesaistes. Izmaiņas sākotnēji tika veiktas pēc Grīziņkalna iedzīvotāju biedrības aicinājuma, taču izmaiņu oponenti uzsver, ka tajā apvienojušies aptuveni 100 biedru, kas neesot pietiekami, lai runātu visas apkaimes vārdā.
Satiksmes organizācijas izmaiņas Grīziņkalnā pakāpeniski tiek ieviestas kopš 20. aprīļa. Lielāko neapmierinātību izraisījusi tieši Vārnu ielas sadalīšana divās daļās pie krustojuma ar Laboratorijas ielu, bloķējot satiksmi abos virzienos, lai liegtu ielu izmantot tranzītam starp Tallinas un Pērnavas ielām.
Papildus tam apkaimē ieviestas maksas stāvvietas un noteikti ātruma ierobežojumi. Braukšanas ātruma zona 20 kilometri stundā noteikta Vārnu, Alauksta, Zvaigžņu, Laboratorijas, Terēzes un Lauku ielās, bet Ata, Stadiona, Rūdolfa un Sapieru ielās maksimālais atļautais ātrums samazināts līdz 30 kilometriem stundā. Tāpat Alauksta un Stadiona ielās liegta automašīnu novietošana uz ietvēm, bet Zvaigžņu ielā ierīkota velojosla.