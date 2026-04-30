Šodien 09:44
Vai atpazīstat šo personu? Policija lūdz sabiedrības iesaisti nozieguma izmeklēšanā. VIDEO
Valsts policija par noziegumu izdarīšanu meklē attēlā un video redzamo personu.
Valsts policija aicina aplūkot attēlā un video redzamo personu un atsaukties ikvienu, kurš viņu, iespējams, atpazīst vai zina viņa atrašanās vietu.
Informēt policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 67086800 vai 112, vai arī rakstot uz e-pastu: dmitrijs.pozdnakovs@riga.vp.gov.lv.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.