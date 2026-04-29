Valsts policijas foto.
112
Šodien 16:48
Policija meklē Vācijā pazudušo Artjomu Kovaļovu, par kura likteni nav nekādu ziņu jau vairāk nekā mēnesi
Valsts policija lūdz sabiedrības palīdzību bezvēsts prombūtnē esošā, 2007. gadā dzimušā Artjoma Kovaļova meklēšanā.
Jaunietis dzīvoja un strādāja Vācijā, taču jau vairāk nekā mēnesi – kopš 26. marta – viņš nav devis nekādas ziņas par sevi. Likumsargi pieļauj, ka puisis, iespējams, no Vācijas ir devies uz kādu citu valsti.
Pazīmes: augums aptuveni 175 centimetri, sportiska miesas būve, īsi, brūni mati.
Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija par attēlā redzamā jaunieša iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 64603535 vai 112.