1943. gadā dzimusī Brigita Brakmane pazuda 21. aprīlī.
Šodien 08:19
Izgāja no mājas un nepārnāca - Bauskā bez vēsts pazudusi 83 gadus vecā Brigita Brakmane
Valsts policija meklē 1943. gadā dzimušo Brigitu Brakmani, kura šā gada 21. aprīlī plkst. 19.00 izgāja no savas dzīvesvietas Bauskā, Dārza ielā, un pazuda bez vēsts.
Pazīmes: augums 166 cm, smalkas miesas būves, īsiem sirmiem matiem. Bija ģērbusies vējjakā sarkanā ar melnu krāsā un ar rāvējslēdzēju, melnās auduma bikses, melnos sporta apavos, līdzi bija melnas krāsas rokassoma. Valsts policija aicina aplūkot sievietes fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
