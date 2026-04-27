Gatis Šķēdnieks (foto: Valsts policija)
Šodien 15:18
Meklē Kuldīgā pazudušo Gati Šķēdnieku
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1975. gadā dzimušo Gati Šķēdnieku.
Vīrietis šā gada 25. aprīlī ap pulksten 09.00 izgājis no savas dzīvesvietas Kuldīgā, Mēness ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.
Pazīmes: bija ģērbies melnbaltā sporta tērpā, sarkanā naģenē, bēšās botēs. Līdzi bija somiņa.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!