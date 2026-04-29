Izsludināts konkurss uz trim "Latvijas dzelzceļa" padomes locekļu amatiem
Valsts kanceleja izsludinājusi konkursu uz trim VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) padomes locekļu amatiem. Mēneša atlīdzība pirms nodokļu nomaksas padomes priekšsēdētājam tiek solīta 2454 eiro apmērā, bet padomes locekļiem - 1841 eiro apmērā.
Izsludināts konkurss uz LDz padomes locekļa amatu ar kompetenci finanšu, audita, risku vadības, stratēģijas izstrādes, korporatīvās pārvaldības un iesaistīto pušu vadības jomā, LDz padomes locekļa amatu ar kompetenci stratēģijas īstenošanas, nozares izpratnes, uzņēmumu un komandas vadības un biznesa attīstības jomā, kā arī LDz padomes locekļa amatu ar kompetenci iekšējās kontroles sistēmas, digitālās transformācijas un ilgtermiņa projektu vadības jomā.
LDz padomes locekļu amatu kandidātiem nepieciešama darba pieredze, kas iegūta pēdējo desmit gadu laikā un nodrošina iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā, tostarp vismaz trīs gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes locekļa amatā vai vismaz divu gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības padomes locekļa amatā vai vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kas atbildīga par transporta nozares politikas veidošanu vai īstenošanu dzelzceļa pakalpojumu sniegšanas jomā.
Kandidātiem prasīta akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, ekonomikā, vadībzinībās, tiesību zinātnē, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā, kā arī valsts valodas prasmes C1 līmenī un angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmeni atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei. Pieteikties konkursam var līdz 20. maijam.
Kandidātiem, kuri tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs piecu darba dienu laikā iesniegt stratēģisko redzējumu prezentācijas formā līdz 15 minūtēm par LDz galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.
LDz padomē patlaban strādā padomes priekšsēdētāja Zlata Elksniņa-Zaščirinska un padomes loceklis Andis Veinbergs. Abu padomes locekļu pilnvaru termiņš ir līdz jaunu padomes locekļu ievēlēšanai.
LDz koncerna apgrozījums 2025. gadā, pēc provizoriskajiem datiem, bija 201,189 miljoni eiro, kas ir par 13,9% mazāk nekā 2024. gadā, savukārt koncerna zaudējumi samazinājās piecas reizes - līdz 7,823 miljoniem eiro, liecina kompānijas publiskotā informācija. Reorganizācijas procesā pērn LDz meitasuzņēmumam SIA "LDz Cargo" 2025. gada oktobrī tika pievienoti LDz meitasuzņēmumi SIA "LDz ritošā sastāva serviss" un SIA "LDz loģistika". LDz koncernā ietilpst arī "LatRailNet", kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, un apsardzes uzņēmums SIA "LDz apsardze".