Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Jāni Aņisimoviču.
Šodien 10:45
Devās pastaigā un pazuda bez vēsts: policija meklē Jāni Aņisimoviču
Valsts policijas Rīgas Pārdaugavas pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1991. gadā dzimušo Jāni Aņisimoviču, kurš 8. aprīlī pēc pulksten 13.30 devās pastaigā Rīgā, Imantas rajonā, pie Imantas Zolitūdes dzelzceļa pārbrauktuves un devās Zolitūdes virzienā. Vīrieša šī brīža atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: augums 180 cm, kalsnas miesas būves, īsi mati. Bija ģērbies jakā ar kapuci, gaiši zilās džinsu biksēs, tumši zaļā vestē.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67085984 vai 112.
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Jāni Aņisimoviču.