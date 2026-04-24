Atklāts, kur tika atrasta Kazdangā pazudusī meitenīte
Valsts policijas pārstāvis radījumam "TV3 Ziņas" apliecinājis, ka aizvadītajā dienā Kazdangā pazudusī 7 gadus vecā Melānija tika atrasta iekštelpās.
Kā ziņo portāls "liepajniekiem.lv", viņa tika atrasta kaimiņmājas dzīvoklī, kur viņa bijusi paslēpusies zem gultas. Viņu atradusi dzīvokļa saimniece - meitenes draudzenes ome -, pamanot gultā noliktu cita bērna cepuri. Savukārt meitenes draudzene esot sēdējusi gultā un izlikusies, ka neko nezina.
Pazudušās meitenes mamma pieļauj, ka bērns uz viņu bijis apvainojies, jo mamma neļāva lēkāt uz batuta. Meitene esot pazudusi mirklī, kad māte uz desmit minūtēm iegājusi dzīvoklī.
Jau ziņots, ka meitene pazuda ceturtdienas vakarā ap plkst. 20 no pagalma Kazdangā. Medijus par viņas pazušanu likumsargi informēja ap plkst. 22.30, bet īsi pēc plkst. 23 policija paziņoja, ka meitene atrasta.
Portāls Jauns.lv jau ziņoja, ka šī bija pirmā reize, kad Latvijā saistībā ar bērna pazušanu iedarbināta šūnu apraide. Īsu brīdi pēc meitenes atrašanas arī par to izplatīts šūnu apraides paziņojums.