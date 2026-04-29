Maija svētku laikā vieglu saslimšanu gadījumā aicina zvanīt ģimenes ārstu konsultatīvajam tālrunim
Maija brīvdienās medicīnisko palīdzību iedzīvotāji varēs saņemt pie dežūrārstiem, bet vieglu saslimšanu gadījumā var zvanīt Ģimenes ārstu konsultatīvajam tālrunim 66016001, informēja Nacionālā veselības dienesta (NVD) pārstāve Eleonora Taube.
NVD atgādina, ka vieglu saslimšanu gadījumā, piemēram, saaukstēšanās, kakla sāpju, paaugstinātas temperatūras, gremošanas traucējumu vai hronisku slimību saasinājuma gadījumā, iedzīvotāji var saņemt mediķu padomu, zvanot uz šo konsultatīvo tālruni. Tā speciālisti palīdzēs izvērtēt situāciju un sniegs ieteikumus turpmākai rīcībai.
Svētku brīvdienās vairākās Latvijas pilsētās būs pieejami arī dežūrārsti, kuri nodrošina ģimenes ārsta līmeņa aprūpi klātienē laikā, kad ģimenes ārstu prakses nav atvērtas. Aktuālā informācija par dežūrārstu pieņemšanas vietām un darba laikiem pieejama NVD tīmekļvietnē sadaļā "Kur saņemt medicīnisko palīdzību?".
Savukārt akūtu veselības problēmu gadījumā, piemēram, traumu, apdegumu vai pēkšņas veselības stāvokļa pasliktināšanās gadījumā, iedzīvotāji var vērsties tuvākajā steidzamās medicīniskās palīdzības punktā vai slimnīcas uzņemšanas nodaļā.
NVD norāda, ka slimnīcu uzņemšanas nodaļas sniedz palīdzību neatliekamās situācijās, nevis plānveida pakalpojumu saņemšanai. Pirms došanās uz ārstniecības iestādi ieteicams ar to sazināties, lai pārliecinātos par nepieciešamā pakalpojuma pieejamību.
Dzīvībai vai veselībai bīstamās situācijās, piemēram, stipru sāpju krūtīs, smagu traumu vai samaņas zuduma gadījumā, nekavējoties jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pa tālruni 113 vai uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112.
Vienlaikus NVD aicina iedzīvotājus savlaicīgi sagatavoties svētku brīvdienām - pārskatīt mājas zāļu krājuma saturu un pārliecināties, ka ir pieejami ikdienā lietojamie medikamenti un pirmās palīdzības līdzekļi.
Cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām nepieciešamās recepšu zāles vēlams nodrošināt laikus, ņemot vērā, ka svētku laikā ģimenes ārstu pieejamība var būt ierobežota. Tāpat iedzīvotāji aicināti iepriekš noskaidrot tuvāko ārstniecības iestāžu pieejamību, īpaši, ja svētku dienas tiek pavadītas ārpus dzīvesvietas.