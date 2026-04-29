Jelgavā veiktas civilās aizsardzības mācības ar iedzīvotāju evakuāciju
Vakar, 28. aprīlī, Jelgavas Digitālais centrs sadarbībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD) organizēja praktiskās apmācības par evakuācijas norisi, informē pašvaldība.
Mācības norisinājās projekta “CREWS” ietvaros, lai uzlabotu katastrofu riska mazināšanas spējas un veicinātu publiskā un pilsoniskā sektora sadarbību.
Mācību laikā dalībnieki stiprināja zināšanas un prasmes praktiskai rīcībai krīzes situācijā – izspēlējot scenāriju, kurā pavasara palu rezultātā Jelgavā strauji paaugstinātos ūdens līmenis. Apmācību gaitā tika veiktas visas nepieciešamās darbības plūdu skartās teritorijas norobežošanai 6. līnijā, iespējamā ķīmiskā piesārņojuma novēršanai un iedzīvotāju evakuācijai uz drošu pagaidu patveršanās vietu Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā. Posmā pirms pašas evakuācijas NMPD mediķi veica iedzīvotāju apskati un šķirošanu atbilstoši gūtajām traumām, pieņemot lēmumus par nepieciešamās palīdzības sniegšanu.
Lai sekmīgi sasniegtu mācību mērķus, procesā tika iesaistīti civilās aizsardzības brīvprātīgie. Viņi iejutās gan cietušo un evakuējamo lomās, gan aktīvi palīdzēja cilvēku reģistrācijā, pagaidu izmitināšanas vietas iekārtošanā, ēdiena izdalē un citos praktiskos darbos, kurus krīzes apstākļos iespējams deleģēt sabiedrībai.
Praktiskajās apmācībās savas sadarbības spējas testēja Jelgavas Pašvaldības operatīvās informācijas centra pārstāvji, NMPD, Latvijas Sarkanais Krusts, "CREWS" lietotnē reģistrētie brīvprātīgie, kā arī pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības – Izglītības pārvalde, “Pilsētsaimniecība” un Jelgavas autobusu parks. Tāpat procesā aktīvi iesaistījās Pašvaldības policija, kas nodrošināja teritorijas norobežošanu, satiksmes organizāciju un kārtības kontroli.
Novērotāju un brīvprātīgo statusā kā projekta partneri mācībās piedalījās arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāvji, kā arī ārvalstu viesi. Viņu vidū bija starptautiskie novērotāji no Hamburgas pilsētas administrācijas un ugunsdzēsības dienesta (Vācija), Varšavas pilsētas (Polija), Baltijas jūras valstu padomes sekretariāta un Baltijas pilsētu savienības Drošo pilsētu komisijas.