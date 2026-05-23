Gāzes eksplozijā Ķīnas ogļraktuvē gājuši bojā 90 ogļrači
Ķīnas ziemeļos piektdien notika gāzes eksplozija ogļraktuvē, kurā gāja bojā vismaz 90 ogļrači, sestdien vēsta Ķīnas oficiālā ziņu aģentūra "Sjiņhua".
Sprādziens notika piektdienas vakarā Šaņsji provinces Liušeņju ogļraktuvē, kad pazemē atradās pavisam 247 ogļrači.
Apstiprināta vismaz 90 ogļraču nāve, bet vēl deviņi cilvēki ir pazuduši un turpinās mēģinājumi viņus atrast.
Vēl vairāk nekā 120 cilvēki hospitalizēti.
Prezidents Sji Dzjiņpins aicināja pielikt visas pūles, lai sniegtu palīdzību cietušajiem, un aicināja veikt rūpīgu incidenta izmeklēšanu, ziņo "Sjiņhua".
Sji "uzsvēra, ka visiem reģioniem un departamentiem ir jāizdara secinājumi no šī negadījuma, pastāvīgi jābūt uzmanīgiem attiecībā uz darba drošību un apņēmīgi jānovērš un jāierobežo smagu un katastrofālu negadījumu rašanās".
Šaņsji province ir Ķīnas ogļrūpniecības centrs. Ķīna ir pasaulē lielākā ogļu patērētāja un lielākā siltumnīcefekta gāzu emitētāja, lai gan valstī tiek strauji ieviestas atjaunīgās enerģijas jaudas.
Ķīnas raktuvju drošums pēdējos gadu desmitos ir uzlabojies, tomēr šajā nozarē vēl arvien bieži notiek avārijas.