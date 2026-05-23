Siliņa varētu izvērtēt iespēju kļūt par aizsardzības ministri
Demisionējusī Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) varētu izvērtēt iespēju kļūt par aizsardzības ministri, apliecināja viņas konsultants Sandris Sabajevs.
Ja šāds piedāvājums nāktu, Siliņa to nopietni izsvērtu, atzina Sabajevs. Pēc viņa paustā, Latvijas drošība premjerei vienmēr ir bijusi viena no svarīgākajām prioritātēm, un to apliecina gan valdības lēmumi par drošības budžetu, gan rīcība aizsardzības stiprināšanā.
"Siliņai ir svarīgi, lai drošības jomā koncentrētos nevis uz politiskām interesēm, bet uz to, ko varam ātri, atbildīgi un efektīvi izdarīt Latvijas labā. Tieši tas šobrīd ir pats būtiskākais," uzsvēra premjeres pārstāvis.
Ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga (AS) komentāru saistībā ar valdības veidošanu sestdienas pirmajā pusē neizdevās iegūt.
Jau ziņots, ka jaunās valdības veidošanas sarunās šodien turpināsies darbs pie topošās koalīcijas deklarācijas, partijām turpinot detalizēti saskaņot tās saturu. Vienlaikus oficiālas vienošanās par ministriju sadalījumu joprojām nav panāktas.
Sarunu mērķis ir līdz 25. maijam panākt vienošanos par jaunās koalīcijas izveidi. Valdību pēc premjeres Siliņas demisijas plānots veidot Ministru prezidenta amata kandidāta Kulberga vadībā, sadarbojoties "Apvienotajam sarakstam", Nacionālajai apvienībai, Zaļo un zemnieku savienībai un "Jaunajai vienotībai".