"Golden Knights" hokejisti Stenlija kausa pusfinālā izcīna otro uzvaru
Vegasas "Golden Knights" piektdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas pusfinālā jeb Rietumu konferences finālā izcīnīja otro uzvaru pēc kārtas.
Rietumu konferences finālserijas otrajā mačā "Golden Knights" izbraukumā ar 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) apspēlēja Kolorādo "Avalanche" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 2-0.
Pirmajā trešdaļā laukuma saimniekus vadībā izvirzīja Ross Koltons.
Trešā perioda vidū "Avalanche" vārtos ripu raidīja Džeiks Aikels un panāca neizšķirtu, bet divas minūtes vēlāk mājinieku vārtsargu pārspēja Ivans Barbaševs, kurš 63 sekundes līdz pamatlaika beigām vēl raidīja ripu tukšos vārtos, panākot 3:1.
Uzvarētāju vārtus sargāja Kārters Hārts, kurš tika galā ar 29 raidījumiem, kamēr otrā laukuma pusē Skots Vedžvuds atvairīja 22 metienus.
Austrumu konferences finālā tiekas Karolīnas "Hurricanes" un Monreālas "Canadiens", kas ir vadībā ar 1-0.
Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras, bet "Oilers" nepārvarēja pirmo kārtu.