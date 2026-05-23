Irāna apsver miera priekšlikumu un apsūdz ASV pārmērīgās prasībās
Irāna apsver ASV jaunāko miera priekšlikumu un apsūdzējusi Vašingtonu pārmērīgās prasībās, sestdien ziņo Irānas mediji.
ASV prezidents Donalds Tramps šonedēļ raksturoja sarunas kā svārstības uz robežas starp atkārtotiem triecieniem un vienošanos, lai izbeigtu karu.
Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči sarunā ar ANO ģenerālsekretāru Antoniu Gutērrešu sacīja, ka Teherāna ir iesaistījusies diplomātiskajā procesā, neraugoties uz "atkārtotu diplomātijas nodevību un militāru agresiju pret Irānu, kā arī pretrunīgām nostājām un atkārtotām pārmērīgām prasībām" no ASV puses.
ASV mediji "Axios" un "CBS News", atsaucoties uz vārdā nenosauktiem avotiem, ziņo, ka Baltais nams apsver iespēju veikt triecienus Irānai, tomēr abi norāda, ka galīgais lēmums vēl nav pieņemts.
ASV amatpersonas ir vairākkārt pieļāvušas iespēju atjaunot karadarbību pret Irānu, ja netiks panākta vienošanās, un valsts sekretārs Marko Rubio NATO konferences Zviedrijā kuluāros sacīja, ka ir panākts "zināms progress" ceļā uz miermīlīgu risinājumu, bet "lietas vēl nav atrisinātas".
"Mums ir darīšana ar ļoti sarežģītu cilvēku grupu. Un, ja tas nemainīsies, tad prezidents ir skaidri pateicis, ka viņam ir citas iespējas," viņš teica.
Teherānā piektdien ieradās vidutājvalsts Pakistānas armijas virspavēlnieks Asims Munirs, kurš vēlu vakarā tikās ar Aragči, lai apspriestu "jaunākos diplomātiskos centienus un iniciatīvas, kuru mērķis ir novērst turpmāku eskalāciju", vēsta oficiālā ziņu aģentūra IRNA.
Irānas Ārlietu ministrija brīdināja, ka vizīte nenozīmē, ka "mēs esam sasnieguši pagrieziena punktu vai izšķirošu situāciju", jo joprojām pastāv "dziļas un plašas" domstarpības, vēsta Irānas ziņu aģentūra ISNA.
Piektdien ar Irānas ārlietu ministru sarunājās arī Kataras delegācija.