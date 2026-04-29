Latviešu jaunieši liek nenolikt karoti! Izdots laikraksts “krējums.”, kas piedāvā “treknu karoti Latvijas stāsta”
Izdots jauns digitālais laikraksts “krējums.”, piedāvājot jauniešu perspektīvu uz Latvijas attīstību un izredzēm. Laikrakstu veido studentu domubiedru grupa, kurus vieno atbildība par valsts nākotni, vēlme paust jauniešu viedokli un radošs kopdarbs. “Krējums.” iecerēts izdot reizi ceturksnī, nākotnē arī drukātā formā.
Četri latviešu jaunieši – Sofija Berga, Kārlis Šadris, Jānis Edgars Štrauss un Gustavs Šķenders – apvienojušies, lai radītu laikrakstu “krējums.”. Lai gan Sofija Berlīnē studē grafisko dizainu un Gustavs apgūst reklāmu Nīderlandē, savukārt Kārlis un Jānis dzīvo Latvijā un nesen absolvējuši Rīgas Ekonomikas augstskolu, visus četrus vieno vēlme uzpurināt latviešus un atgādināt, ka sabiedrības “krējumu” veidojam mēs paši – galvenais ir nenolikt karoti. Tieši tāpēc pirmā izdevuma nosaukums ir “Nenoliec karoti”, un tajā apkopoti trīs raksti: Gustavs dalās pieredzē par to, kā studenta dzīve Nīderlandē stiprinājusi viņa latvisko pašapziņu; laikraksta finanšu vadītājs Jānis analizē Latvijas kapitāla tirgu un skaidro, kāpēc valsts uzņēmumi tajā joprojām ir maz pārstāvēti; savukārt Kārlis apgalvo, ka Latvijas patiesais skaistums meklējams tās nepilnībās.
Pirmais izdevums kalpo kā ieskats laikraksta nākotnes iecerēs – plānots piesaistīt jaunus autorus, fotogrāfus un citus radošo nozaru pārstāvjus, dodot tiem iespēju izmanto “krējumu.” kā platformu mākslinieciskai izpausmei katru ceturksni. Par to, kāpēc laikrakstu sauc tieši šādi, laikraksta redaktors Kārlis Šadris raksta, ka “Krējums ir neatņemama latviešu dzīves sastāvdaļa. Krējuma primārā funkcija ir sasaistīt visas pārējās ēdiena sastāvdaļas kopā, (...) jebšu funkcionēt kā sava veida saspēles vadītājam.” Šeit arī dzimst ticība tajā, ka sabiedrības “krējums” ir būtībā ironiski nepareizs termins - “krējums” ir visi kopā un bez tā nekādīgi neiztikt.
Lai gan laikraksts sastāv no jauniešu veidota satura, tas domāts visām vecuma grupām - mērķis ir latviešus tuvināt ar vienotu, un saturīgu perspektīvu, lai arī kur pasaulē tie atrastos. “Šķiet esam panākuši savu, jo viena no pārliecinošākajām atgriezeniskās saites tendencēm bija tieši 40+ paaudzes pārstāvji, kas apgalvoja, ka jūt jauniešu ticību Latvijai un vēlmi darīt kaut ko dzimtenes labā,“ pauž laikraksta radošais vadītājs Šķenders.
“krējums.” vizuālo identitāti veido laikraksta mākslinieciskās vadītājas Sofijas Bergas veidotais laikmetīgi cilvēcīgais dizains. Ar roku zīmētas ilustrācijas; viņas pašas rotaļīgais rokraksts, kas ir kā pretstats latviešu dizaina studijas “Asketic” veidotajam Cīrulis Display burtveidolam; analogas fotogrāfijas no vairākiem fotogrāfiem - šie elementi nostāda estētiku kā “krējuma” pamatvērtību un jau no pirmā izdevuma nostiprina spēcīgu vizuālo identitāti.
Laikraksts “krējums.” pirmajās 24 stundās sasniedza vairāk nekā 4000 mājaslapas apmeklējumu un 8000 impresiju sociālajos tīklos, parādot, ka sabiedrībā ir interese un pat akūta vajadzība pēc šādas perspektīvas uz latviešu sabiedrību. Laikraksta komanda aktīvi meklē interesentus sazināties par potenciālām iespējām piedalīties nākamā izdevuma izveidē!
