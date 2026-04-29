Siguldā notiks lielākā Stādu parāde Baltijā
Jau 1. un 2.maijā Siguldas Svētku laukums pārtaps par pavasara dārzu, kur norisināsies 22. Latvijas Stādu parāde - lielākais šāda veida pasākums Baltijā. Pasākums 1.maijā būs atvērts no plkst.9.00 līdz plkst.17.00, bet 2.maijā - no plkst. 9.00 līdz 15.00, un ieeja apmeklētājiem būs bez maksas.
Šogad Latvijas Stādu parādē piedalīsies vairāk nekā 300 tirgotāju - stādaudzētāji, amatnieki un mājražotāji no visas Latvijas. Taču šī nav tikai vieta, kur iegādāties augus. Tā ir vide, kur kvalitāte ir pamatvērtība, norāda organizatori.
Kamēr citviet tirgos arvien biežāk sastopami importēti stādi, Stādu parādē darbojas skaidrs princips - tikai Latvijā audzēti stādi. Tie ir augi, kas pielāgoti mūsu klimatam un rūpīgi kopti vietējo audzētāju saimniecībās. Par kvalitāti rūpējas arī Ētikas komisija, kas pasākuma laikā pārbauda augu stāvokli, marķējumu un izcelsmi apliecinošos dokumentus.
“Latvijas Stādu parāde nav tikai tirgus – tā ir vieta, kur cilvēki var būt pārliecināti par to, ko viņi iestāda savā dārzā. Kvalitāte šeit nav solījums, bet norma,” uzsver organizatori.
Apmeklētājiem būs pieejams plašs Latvijā audzētu stādu klāsts – augļu koki, ogulāji, zemenes, dekoratīvie koki un krūmi, vasaras un daudzgadīgās puķes, ziemcietes, sīpolpuķes, garšaugi un citi dārza augi. Līdzās tiem amatnieku un mājražotāju darinājumi, kā arī dārza preces un tehnika.
Pasākumu papildinās daudzveidīga kultūras programma. 1.maijā uz skatuves kāps vokālā studija “Siguldiņa” (plkst.12.00), deju kolektīvi “Soul Sisters” un “Sniega roze” (plkst.12.30 - 13.00), jauktais koris “Spārni” (plkst.13.00) un “Snick Dance Company” (plkst.13.15).
Savukārt 2. maijā uzstāsies folkloras kopa “Senleja” (plkst.11.00), pūtēju ansamblis “Sigulda” (plkst.12.00) un folkloras kopa “Mālis” (plkst.13.00).
Kā ierasts, notiks arī Stādu izsole, kurā aicināti piedalīties stādaudzētāji, amatnieki un mājražotāji. Apmeklētājiem tā ir iespēja iegādāties augus un unikālus izstrādājumus īpašā izsoles formātā, vienlaikus piedaloties labdarībā - visa iegūtā nauda tiks ziedota Centram “Atver durvis Betānijā” sporta laukuma izveidei.
Centrs “Atver durvis Betānijā” ir sociālā atbalsta vieta cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem, kur tiek attīstītas sociālās prasmes un ikdienas iemaņas.
Domājot par apmeklētāju ērtībām, darbosies arī Stādu garderobe, tā ir vieta, kur droši atstāt savus pirkumus un turpināt baudīt pasākumu. Tā šogad tapusi sadarbībā ar Makserv un Makita dārza instrumentiem, to atradīsies ierastajā vietā uz Cēsu ielas līkuma.Latvijas Stādu parāde ir tikšanās vieta gan profesionāļiem, gan dārza entuziastiem – vieta, kur satikt audzētājus, saņemt padomus un smelties iedvesmu jaunajai sezonai.
Ikviens aicināts 1. un 2. maijā apmeklēt Latvijas Stādu parādi Siguldā un piedzīvot pavasari, kur kvalitāte, zināšanas un iedvesma satiekas vienuviet.