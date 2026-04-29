Alojā ar vērienīgu koncertu godinās Dziesmu svētku virsdiriģenta Indriķa Zīles 185. dzimšanas dienu
2026. gada 23. maijā Alojā notiks VI Virsdiriģentu svētki, veltīti pirmo trīs Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģenta Indriķa Zīles 185. dzimšanas dienai.
Svētkos piedalīsies Dziesmu un Deju svētku virsdiriģenti, viņu vadītie kori un Limbažu novada kori. Uz Virsdiriģentu svētku ietvaros notiekošajiem pasākumiem aicināts ikviens interesents, ieeja bez maksas.
Svētku programma:
plkst. 12.00 Garīgās mūzikas koncerts Alojas evanģēliski luteriskajā baznīcā
plkst. 17.30 Svinīgais brīdis pie piemiņas zīmes izciliem alojiešiem Jūras ielā un dalībnieku gājiens
plkst. 18.00 svētku kulminācija – lielkoncerts “Zīles spēks” parkā pie Alojas Ausekļa pamatskolas
Svētku mākslinieciskais vadītājs Ints Teterovskis atklāj: “Limbažu novadā ilgus gadus esmu bijis koru virsdiriģents un ir liels prieks atgriezties, satikt brīnišķīgos kordzietājus un veidot VI Virsdiriģentu svētkus, kas veltīti Indriķa Zīles 185. dzimšanas dienai. Svētki nenotiek bieži – reizi piecos gados, toties vērienīgi. Tādi tie plānoti arī šajā reizē - aicinājumam piedalīties atsaukušies teju visi Dziesmu un Deju svētku virsdiriģenti. Visas dienas garumā notiks dažādi jau par tradīciju kļuvuši notikumi, piemēram, ozolu stādīšana un svētku dalībnieku gājiens. Savukārt vakarā skanēs lielkoncerts “Zīles spēks”. Kā ierasts, svētkos kopā ar Limbažu novada koriem dziedās arī virsdiriģentu vadītie kori, tā, piemēram, uz svētkiem Kaspars Ādamsons brauks kopā ar “Sōlu”, Aira Birziņa ar “Dzintaru”, Agita Rimšēviča ar “Jasmīnas kori”, Jānis Ozols ar “Masku”, Jurģis Cābulis ar “Kamēr” un daudzi, daudzi citi. Kopkoris būs kupls un skanīgs. Īpašs notikums ir tas, ka šajā reizē koncerta programmas veidošanā piedalījās visi virsdiriģenti, katrs atklājot dziesmu, ko vēlētos šajos svētkos diriģēt. Pēc tam ciešā sadarbībā ar koncerta vadītāju Orestu Silabriedi radījām programmu, kas dod iespēju gan atskatīties pagātnē, gan ielūkoties nākotnē. Uz tikšanos Alojā!”
Svētku lielkoncertā “Zīles spēks” kopkoris dziedās virsdiriģentu - Agitas Rimšēvičas, Airas Birziņas, Andra Veismaņa, Ārija Šķepasta, Edgara Vītola, Ilzes Valces, Inta Teterovska, Ivara Cinkusa, Jāņa Baltiņa, Jāņa Ozola, Jurģa Cābuļa, Kaspara Ādamsona, Māras Marnauzas, Mārtiņa Klišāna, Romāna Vanaga, Sigvarda Kļavas, Ulda Kokara un Goda virsdiriģentu – Arvīda Platpera, Jāņa Erenštreita, Jēkaba Ozoliņa un Jura Kļaviņa vadībā. Skanēs latviešu komponistu Ādolfa Ābeles, Emīla Dārziņa, Ērika Ešenvalda, Imanta Kalniņa, Jāzepa Vītola, Jēkaba Jančevska, Lauras Jēkabsones, Mārtiņa Brauna, Raimonda Paula, Ulda Stabulnieka un Valta Pūces radītas dziesmas, kā arī latviešu tautasdziesmu apdares.
Alojas Kultūras namā plkst. 13.00 tiks atklāta izstāde “Rudītes Grasbergas ceļš – pavedieni, kas turpinās”, bet plkst.16.00 Alojas bibliotēkā notiks grāmatas “Indriķis Zīle un Dziesmu svētku sudraba lira” otrā izdevuma atvēršana un dzimtas koka prezentācija.
Svētki godina pirmo trīs Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģentu Indriķi Zīli, kurš dzimis 1841.gada 19.maijā Alojā un apbedīts 1919.gada 15.augustā Tartu. Virsdiriģentu svētki ik pēc pieciem gadiem Alojā pulcē vairāk nekā 1000 dziedātāju no visas Latvijas. Pirmajos Virsdiriģentu svētkos iedibināta īpaša tradīcija – ozolu stādīšana Virsdiriģentu birzī, kas nu kuplo kā apliecinājums Latvijas kultūras dižgara ideju turpinājumam arī mūsdienās. Arī šajā reizē tradīcija tiks turpināta un ozolus stādīs virsdiriģenti Jānis Baltiņš, Jurģis Cābulis, Uldis Kokars, Jānis Ozols un Edgars Vītols.